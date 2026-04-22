Le Kenya un pays leader dans une Afrique en pleine transformation

AGI - C’est un Kenya en pleine transformation, déterminé à faire entendre sa voix à l’échelle mondiale et à jouer un rôle de porte-parole et d’interlocuteur de l’Afrique, que le président William Ruto a décrit à l’université Luiss de Rome, à l'occasion de sa visite officielle en Italie. Une image dynamique, à travers laquelle le chef de l’État a esquissé la direction que son gouvernement entend suivre pour assurer au pays de la Corne de l’Afrique développement et influence politique.
Les défis des Etats dans un contexte mondial instable
"Dans un contexte mondial instable, nous devons nous demander ce qui définit un État véritablement capable. Je pense que cela repose sur au moins cinq attributs fondamentaux : la réactivité, la collaboration, l’innovation, la résilience et l’ambition", a déclaré Ruto, précisant qu’il s’exprimait "à la fois en tant que Kényan et Africain". "Nous vivons une période où de nombreuses certitudes qui ont défini l’ordre mondial pendant des décennies — y compris les institutions multilatérales, les systèmes commerciaux et les alliances de sécurité de longue date — vacillent", et où même le concept de sécurité ne se limite plus au territoire mais englobe des domaines comme le cyberespace, les systèmes énergétiques et les infrastructures critiques. Dans ses relations avec l’Italie, Ruto a évoqué des valeurs partagées telles que "créativité, flexibilité et ténacité", invitant à ne pas se limiter à visiter le Kenya mais à construire des relations durables, tout en soulignant la beauté exceptionnelle de son pays.
Renforcer les capacités de l’Etat
Dans un contexte aussi difficile, pour le dirigeant kényan il est nécessaire de renforcer les capacités des institutions: "un État réactif écoute et agit avec clarté et rapidité; il reconnaît qu’aucune nation ne réussit seule et doit donc cultiver des partenariats et des alliances; il absorbe les chocs et continue de fonctionner même face aux crises", et démontre surtout sa capacité en définissant "l’ampleur de son avenir et en calibrant en conséquence son ambition".
Le Kenya un carrefour économique stratégique
Sixième économie d’Afrique, le Kenya est aujourd’hui un carrefour stratégique des routes commerciales mondiales reliant l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Europe, avec l’une des économies — souligne Ruto — "les plus diversifiées de la région". Le pays trace "avec détermination et confiance" une trajectoire fondée sur "résilience et réformes", a-t-il expliqué, citant parmi les résultats récents le renforcement des réserves de change, la stabilisation de la monnaie et la baisse de l’inflation, autant d’éléments susceptibles de restaurer la confiance des investisseurs.
Nairobi s’est également engagée à atteindre une couverture sanitaire universelle, avec des progrès significatifs : depuis 2023, le nombre de Kényans bénéficiant d’une assurance santé publique est passé de 8 à 30 millions. Ruto a également mis en avant le programme visant à construire 240.000 habitations pour améliorer l’accès au logement, ainsi que les réformes de l’éducation. Pour le chef de l’État, le Kenya est "une démocratie vibrante", fondée sur une participation civique active, où la transformation numérique vise aussi à améliorer la gouvernance en rendant les institutions plus transparentes.
La Silicon Savannah et l’innovation
"Notre plus grande force réside dans notre population: curieuse, créative, adaptable et compétitive à l’échelle mondiale", a déclaré Ruto, rappelant que le pays abrite la Silicon Savannah, avec de nombreuses start-up développant des plateformes et services publics numériques. "L’innovation au Kenya est pratique, inclusive et transformative", a-t-il poursuivi, soulignant les projets en cours pour rendre les systèmes de gouvernance "plus accessibles, transparents et réactifs grâce à la transformation numérique".
Réformer le système financier et climatique
Ruto a insisté sur la nécessité de réformer le système financier mondial, qui pénalise souvent les pays africains avec des coûts du capital plus élevés en raison d’évaluations biaisées du risque. "Il faut un système plus équitable et représentatif, capable de reconnaître non seulement les risques mais aussi les opportunités", a-t-il déclaré, ajoutant que cela vaut également pour la réponse mondiale au changement climatique. L’Afrique, bien qu’elle contribue peu aux émissions mondiales, subit fortement les effets du climat, mais pourrait devenir un acteur clé de la transition énergétique : le Kenya, par exemple, produit plus de 90% de son énergie à partir de sources propres et est leader en géothermie, tout en investissant dans l’éolien et le solaire.
La place qui revient à l’Afrique dans l’ordre mondial
Ruto a ensuite critiqué le système international actuel: "Il n’est pas possible de parler d’un système véritablement représentatif si les 54 pays africains ne disposent pas d’une présence permanente dans les principaux organes de décision", a-t-il affirmé, soulignant que l’Afrique "doit avoir un rôle adéquat pour garantir la légitimité et l’efficacité du système international". "Nous demandons au monde des partenariats et de la solidarité. Lorsque nous réussirons, l’avenir que nous construirons n’appartiendra pas à quelques-uns, mais à tous", a-t-il ajouté.
Le Kenya, référence africaine
Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères kényan, Musalia Mudavadi, a salué les compétences de Ruto et rappelé son engagement pour certaines priorités de l’Union africaine, comme la promotion d’un marché unique continental et le développement du secteur manufacturier. Le Kenya "devient un point de référence pour l’UA et pour toute l’Afrique", a-t-il déclaré, soulignant l’attention portée aux projets d’emploi des jeunes et, sur le plan international, au soutien aux processus de paix. La relation avec l’Italie est également jugée "solide", avec l’espoir de la renforcer davantage.
Présent à la rencontre, Marco Minniti, président de la Fondation Med-Or, a estimé que la visite de Ruto en Italie "a été un succès" et a permis de définir "une alliance stratégique" dans une période d’incertitude radicale. Il a cité la signature du Plan d’action avec le gouvernement — à l’occasion de la rencontre avec la présidente du Conseil Giorgia Meloni — comme "un point de référence pour les relations futures". Minniti a également évoqué le Plan Mattei, exprimant le souhait "qu’il devienne européen", et a invité à ne plus considérer les migrations comme une urgence mais comme un phénomène à gouverner: "Les migrations ne sont pas une urgence, elles doivent être gérées par des politiques structurelles", a-t-il affirmé, les qualifiant de "ressource extraordinaire" si elles sont correctement encadrées. Selon lui, "sans le Sud global, il n’est pas possible de construire un nouvel ordre mondial", et le Kenya joue un rôle important comme interlocuteur de l’Afrique, un continent de plus en plus central dans les dynamiques mondiales.
Une visite officielle dense en accords
La visite de Ruto en Italie a débuté lundi avec des rencontres avec le président de la République Sergio Mattarella, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni et le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, avec lesquels plusieurs accords bilatéraux ont été signés en marge du Forum économique Italie–Kenya. Elle s’est poursuivie aujourd’hui avec des rencontres avec le PDG d’Eni Claudio Descalzi, le président du FIDA Alvaro Lario et le président de la Chambre des députés Lorenzo Fontana. Plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment un Plan d’action 2026–2029, des mémorandums dans les domaines de la défense, de l’industrie, du numérique et de la recherche, ainsi qu’une initiative de mobilité internationale pour les chercheurs, visant à renforcer les échanges scientifiques entre les deux pays.