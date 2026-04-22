Ethiopie Italie partenariat pour une mobilité sûre et légale

AGI - L'Ethiopie et l'Italie ont annoncé le lancement du Global Skills Partnership (Gsp), marquant une étape fondamentale vers une mobilité professionnelle structurée et mutuellement bénéfique entre les deux pays. L'accord a été signé par le ministère du Travail et des Politiques sociales italien et le ministère du Travail et des Compétences éthiopien. Le Gsp visera à renforcer les compétences des travailleurs éthiopiens et à améliorer leur employabilité tant en Éthiopie qu’en Italie, en alignant le développement des compétences sur les secteurs où des pénuries de main-d’œuvre sont constatées, tant au niveau national qu’international, tout en élargissant les voies de migration sûres et légales.
Ce nouveau partenariat repose sur le protocole d’accord sur la migration et la mobilité signé par les gouvernements éthiopien et italien le 27 octobre 2025. L’accord de coopération vise à élargir les voies de migration sûre et légale pour les travailleurs éthiopiens, notamment par le renforcement de la formation professionnelle en lien avec les besoins des entreprises italiennes et éthiopiennes. La Gsp fournit un cadre opérationnel pour approfondir les bénéfices réciproques issus d’investissements coordonnés dans les compétences et la mobilité professionnelle.
Coordination de la formation et parcours de mobilité
Dans le cadre du Global Skills Partnership, l’Éthiopie et l’Italie coordonneront conjointement la formation professionnelle en Éthiopie, préparant les candidats à l’emploi dans les deux pays. Les travailleurs acquerront des qualifications utiles pour renforcer le marché du travail éthiopien et, dans le cadre de la coopération bilatérale existante, ceux intégrés dans les parcours de mobilité internationale bénéficieront d’une formation linguistique, civique et professionnelle avant le départ, leur permettant d’entrer en Italie pour un emploi non saisonnier, conformément à l’article 23 du texte unique italien sur l’immigration. La Gsp se concentre sur les secteurs connaissant une demande de main-d’œuvre dans les deux pays et comprend un soutien dédié à l’intermédiation sur le marché du travail ainsi qu’à l’intégration à l’arrivée.
Déclarations institutionnelles et vision commune
La ministre du Travail et des Politiques sociales italienne, Marina Calderone, a déclaré : « Nous sommes convaincus que la croissance passe par la mise au centre des personnes et de leurs compétences. À travers le Global Skills Partnership avec l’Éthiopie, nous avons choisi de renforcer davantage notre coopération afin de créer des opportunités concrètes pour valoriser les talents des travailleurs et soutenir nos marchés du travail respectifs. Nous sommes guidés par le respect mutuel et par un engagement commun à générer des bénéfices tangibles pour les communautés et les entreprises. Il s’agit d’un modèle reproductible, fondé sur des responsabilités partagées et des résultats mesurables, en ligne avec la vision du Plan Mattei promu par l’Italie ».
Priorité à la jeunesse et au travail décent
La ministre du Travail et des Compétences éthiopienne, Muferihat Kamil Ahmed, a souligné : « Ce partenariat avec l’Italie place la jeunesse éthiopienne au cœur de notre coopération au développement. En reliant la formation professionnelle à de réelles opportunités d’emploi, tant au niveau national que par le biais de parcours migratoires réguliers, nous visons à transformer la mobilité en un moteur de prospérité partagée et de dignité du travail. Ce partenariat renforce davantage notre coopération bilatérale. Ensemble, nous investissons dans une formation de qualité, un travail décent et une mobilité professionnelle ordonnée au bénéfice des individus, des communautés et des deux nations ».
Soutien international et mise en œuvre opérationnelle
Le partenariat est le fruit d’une large collaboration entre les parties, unies par la conviction commune qu’une mobilité professionnelle bien gérée peut constituer un levier de développement économique et de croissance tant pour les pays d’origine que pour les pays de destination. La Banque mondiale fournira une assistance technique à la Gsp Éthiopie-Italie, une initiative financée par le ministère italien de l’Économie et des Finances. Le partenariat s’ajoute à l’action menée, du côté italien, par Sviluppo Lavoro Italia — l’agence in house du ministère du Travail et des Politiques sociales — pour mettre en œuvre la formation avant le départ, financée également par le Fonds Asile, Migration et Intégration de l’Union européenne.
Renforcement des systèmes et vision stratégique
Du côté éthiopien, le partenariat valorise l’engagement du ministère du Travail et des Compétences pour renforcer le système d’enseignement et de formation techniques et professionnels (Tvet) et améliorer les services d’intermédiation du travail afin de soutenir l’employabilité des jeunes. Le soutien de la Banque mondiale se concentrera sur l’assistance technique et sur un engagement ciblé à travers les opérations existantes en Éthiopie, afin de renforcer les systèmes du marché du travail local, d’identifier les professions et secteurs stratégiques et demandés, de combler les lacunes en matière de connaissances et de compétences et de promouvoir la participation du secteur privé. Ce Global Skills Partnership reflète la vision commune de l’Italie et de l’Éthiopie pour un nouveau modèle de coopération internationale, fondé sur le respect mutuel, la prospérité partagée et le développement humain. Pour l’Italie, la Gsp constitue une expression tangible du Plan Mattei pour l’Afrique, l’initiative phare du gouvernement visant à construire un partenariat équilibré avec les nations africaines, axé sur le développement durable, l’investissement dans les personnes et la gouvernance des migrations à travers des canaux légaux et structurés. Pour l’Éthiopie, elle représente une opportunité de positionner sa main-d’œuvre sur les marchés mondiaux, tout en conservant des talents qualifiés pour la croissance nationale. Ensemble, les deux pays démontrent que la migration et le développement peuvent être de puissants moteurs de progrès partagé.