Kenya et Italie renforcent leur coopération stratégique

AGI - La collaboration dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale, ainsi que dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures, a été au cœur de la première journée du président kényan William Ruto en Italie. Le chef de l'État kényan a été reçu au palais du Quirinal par le président Sergio Mattarella, puis par le premier ministre Giorgia Meloni au palais Chigi. Il a ensuite participé au Forum d'affaires Italie-Kenya, qui s'est tenu à l'hôtel Cavalieri Waldorf Astoria à Rome. Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères kényan, Musalia Mudavadi, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, étaient également présents.
Ruto, consolider la relation stratégique avec l'Italie
M. Ruto a déclaré être venu à Rome "pour consolider la relation stratégique qui existe entre le Kenya et l'Italie et explorer de nouvelles opportunités de collaboration". À l'issue de la réunion, le premier ministre Meloni a qualifié la coopération en matière de défense entre l'Italie et le Kenya de "stratégique" et a annoncé la signature d'un accord de collaboration dans ce secteur. "L’Italie et le Kenya collaborent depuis longtemps dans le secteur spatial, où Nairobi joue un rôle de premier plan en Afrique. Nous entendons renforcer le Centre spatial Luigi Broglio de Malindi afin d’en faire un pôle continental d’information et d’excellence", a ajouté Meloni.
Meloni, Kenya pays clé du Plan Mattei
Le Kenya, a-t-il souligné, est un pays clé du Plan Mattei, et l’Italie s’est immédiatement attelée au lancement d’initiatives majeures dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de l’éducation et du renforcement de la résilience climatique. Meloni a ensuite déclaré que le Kenya est un partenaire essentiel pour le développement et la mise en œuvre de l’intelligence artificielle dans des secteurs cruciaux pour le développement du continent africain, tels que l’agroalimentaire, l’éducation et l’énergie.
L’Italie continuera d’œuvrer au renforcement des infrastructures kényanes, "car nous sommes conscients du rôle crucial des liens et des interconnexions entre le Kenya et les régions les plus reculées d’Afrique de l’Est pour le développement de l’ensemble du continent". Meloni a également annoncé l’adoption d’un plan d’action triennal entre l’Italie et le Kenya visant à "systématiser tous les aspects de la coopération".
Le Forum d'Affaires Italie-Kenya
Dans l'après-midi, le président Ruto a participé au Forum d'affaires Italie-Kenya, qui a réuni plus de 200 entrepreneurs italiens. L'objectif était d'explorer de nouvelles formes de collaboration, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du cuir, des infrastructures stratégiques et de l'énergie. Selon le ministre Tajani, qui s'est exprimé lors de la séance de clôture, un pays industrialisé comme l'Italie a besoin du Kenya, riche en matières premières. C'est pourquoi, en "amis frères", nous suivons de près l'extraordinaire potentiel du marché kényan, dans une optique de partenariat gagnant-gagnant. "Nous croyons fermement à la diplomatie de la croissance. L'Italie et le Kenya", a souligné le président Ruto, "sont prêts à entamer une collaboration fondée sur la confiance mutuelle, comme s'ils ne formaient qu'une seule et même équipe". La croissance des exportations kényanes vers l'Italie (+34% entre 2024 et 2025) est constante et significative, et aujourd'hui, une cinquantaine d'entreprises italiennes sont implantées en permanence au Kenya, contribuant ainsi au développement des deux pays. "Notre engagement commun est clair: continuer à développer la synergie entre les entreprises italiennes et kényanes", a déclaré M. Ruto, soulignant la nécessité de renforcer les partenariats public-privé.
Accords bilatéraux et soutien financier
Trois accords bilatéraux ont été signés en marge du Forum: le premier vise à renforcer la coopération en matière de justice pénale, notamment concernant le transfèrement des personnes condamnées en l'absence d'instrument international applicable entre l'Italie et le Kenya; le deuxième prévoit une subvention de 4 millions d'euros, destinée à accroître la résilience climatique des populations vivant dans les zones arides et semi-arides du Kenya; la troisième initiative, d'une valeur de 4 millions d'euros, vise à améliorer les services destinés aux victimes de violences sexistes, à leur apporter un soutien psychologique et à promouvoir l'autonomie économique des femmes dans les comtés ciblés de Kisumu, Mombasa, Kilifi, Busia et Nyeri.
Outre ces trois accords, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a signé un protocole d'accord avec Equity Bank visant à promouvoir les initiatives commerciales entre les entreprises italiennes et kényanes et à développer les partenariats commerciaux dans des secteurs d'intérêt commun, notamment l'industrie du tannage. La CDP a également signé un accord de prêt de 30 millions d'euros a été conclu avec Equity Bank afin d'étoffer le portefeuille de crédits de la banque auprès des micro, petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, Sace, Simest et Assomac ont annoncé leur intention de signer un accord visant à soutenir la filière du cuir italien dans ce pays africain.