Codeway Expo 2026, l’Italie mise sur l’Afrique

AGI - La Codeway Expo 2026, en cours à la Fiera Roma, est une manifestation consacrée à la coopération internationale et au développement durable. Cette année, un accent particulier est mis sur les partenariats avec l’Afrique et les opportunités de croissance partagée entre l’Italie et les pays africains.
Lors de l’ouverture, mercredi, le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli, a mis en avant une nouvelle vision de la coopération italienne tournée vers le développement concret des pays du Sud global, et notamment du continent africain. Il a souligné la volonté de l’Italie de favoriser les investissements, l’emploi, la formation et l’innovation grâce à une coopération étroite entre institutions, entreprises, universités et organisations internationales.
Les outils au service des entreprises italiennes
La première journée a largement porté sur les instruments destinés à soutenir les entreprises italiennes souhaitant investir et développer des projets en Afrique. Le panel "Le secteur privé au centre de la croissance et du développement", réunissant notamment le Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), SACE et SIMEST, a présenté les dispositifs financiers et opérationnels mis en place pour accompagner les investissements dans les pays partenaires africains.
Focus sur l’Ouganda et les secteurs stratégiques
L’un des temps forts de la journée a été consacré à l’Ouganda avec le panel "Uganda: Where Italian Expertise Meets African Growth", organisé par UNIDO ITPO Italy en collaboration avec Bergs & More. Les discussions ont porté sur les perspectives de croissance dans des secteurs stratégiques tels que l’agrobusiness, l’industrie manufacturière, les technologies numériques et l’économie verte, illustrant le rôle croissant de l’Afrique comme espace d’innovation et de développement durable.
La santé mondiale au cœur des échanges
La santé mondiale et le renforcement des systèmes sanitaires africains ont également occupé une place centrale. Le débat organisé avec Istituto Affari Internazionali et la participation de GAVI, CEPI et Global Fund a mis en lumière le rôle stratégique des entreprises dans l’amélioration de l’accès aux soins, aux médicaments, aux diagnostics et aux technologies médicales dans les pays africains.
Marchés internationaux et opportunités industrielles
Le responsable des opérations d’approvisionnement du Global Fund, Hui Yang, a notamment rappelé que les appels d’offres internationaux dans le secteur de la santé représentent une opportunité majeure pour les entreprises italiennes souhaitant contribuer au renforcement des systèmes sanitaires africains. Les discussions consacrées aux marchés publics des Nations unies, organisées par UNOPS, ont également souligné les opportunités croissantes pour les entreprises italiennes dans des secteurs clés pour le développement africain: santé, infrastructures, logistique, agroalimentaire, numérique et chaîne du froid.
Du financement aux grands enjeux du développement durable
Alors que la première journée de Codeway Expo était consacrée à la présentation des outils financiers et institutionnels mis à disposition des entreprises italiennes engagées dans la coopération internationale, la deuxième journée de cet événement de trois jours entre dans le vif des grands enjeux du développement durable.
Les priorités du Plan Mattei pour l’Afrique
Les débats de jeudi 14 mai ont porté notamment sur la santé publique, l’innovation numérique, la formation technique, la résilience hydrique, les partenariats territoriaux et la gestion des crises, avec en toile de fond les priorités du Plan Mattei pour l’Afrique. L’objectif est d’offrir aux entreprises présentes à Fiera Roma une vision concrète des orientations stratégiques de la coopération italienne sur le continent africain.
Transition verte et capital humain
Cette deuxième journée a confirmé la forte orientation africaine de l’événement, avec plusieurs panels consacrés à la transition verte, à l’innovation et au capital humain. CIHEAM Bari a notamment consacré un débat au rôle des startups et des écosystèmes de l’innovation dans la transformation numérique et écologique de l’Afrique, tandis que De Lorenzo SpA a animé une discussion sur la formation technique et professionnelle comme moteur de développement économique et social dans les pays africains.
La sécurité hydrique comme axe stratégique
La sécurité hydrique et les stratégies de résilience en Afrique figurent également parmi les thèmes centraux des échanges, confirmant la volonté de l’Italie de faire du partenariat avec le continent africain l’un des axes structurants de sa politique de coopération internationale.