Italie initiative pour renforcer système de santé en Somalie

AGI - L’Italie s'engage dans le renforcement du système de santé en Somalie et va soutenir le gouvernement dans la mise en oeuvre de projets visant à garantir un accès équitable à l’assistance sanitaire primaire. Ces efforts se sont concrétisés dans le lancement d’une initiative financée par l’Agence italienne de coopération au développement (Aics), en collaboration avec les institutions et experts somaliens.
Lancement à Mogadiscio du projet “Services de santé primaires de qualité et équitables pour tous en Somalie"
Le projet a été officiellement lancé à Mogadiscio à la présence de l’ambassadeur d’Italie en Somalie, Pier Mario Daccò, du responsable du bureau de l’Aics de Nairobi, Fabio Minniti, du ministre somalien de la Santé et des Services sociaux, Ali Ajhi Adan, ainsi que du Directeur du ministère de la Santé et des Services sociaux, Guled Abdijalil Ali.
On prévoit que le projet, intitulé “Services de santé primaires de qualité et équitables pour tous en Somalie”, générera d’importants effets multiplicateurs, grâce à une amélioration globale de la qualité des services qui perdurera au-delà de la période de mise en œuvre, notamment grâce à de meilleurs parcours de soins maternels, une plus grande disponibilité de personnel de santé qualifié et une meilleure régulation du système de santé public.
Renforcement des principales institutions sanitaires nationales
L’initiative vise à renforcer les principales institutions sanitaires nationales, à savoir l’Hôpital national de référence De Martino, la Banque nationale du sang et le Conseil national des professionnels de santé, en améliorant les infrastructures, en fournissant des équipements médicaux modernes et en soutenant le développement des ressources humaines grâce à des formations ciblées pour le personnel clé. Ces efforts contribueront à améliorer l’accès aux services de santé, en garantissant une gestion sûre et rapide des transfusions sanguines et en maintenant des standards professionnels élevés dans l’ensemble du secteur de la santé somalien.
Attention particulière à la popolation plus vulnérable
“Cette initiative accorde une attention particulière aux groupes les plus vulnérables de la population. En renforçant le système de santé là où cela est le plus nécessaire, nous visons à contribuer de manière significative aux objectifs sanitaires nationaux de la Somalie et au bien-être du peuple somalien”, a affirmé l’ambassadeur Daccò Coppi, soulignant que pour l’Italie il s’agit là de bien plus qu’un investissement dans les infrastructures et la formation: “C'est un investissement dans la résilience et la durabilité à long terme du système de santé somalien”, il a affirmé.
Soutien de l'Italie au Gouvernement fédéral somalien
Le projet souligne également la volonté de l’Italie à soutenir le Gouvernement fédéral somalien dans la réponse à certaines des urgences les plus pressantes du secteur de la santé, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services fournis au sein des institutions. Plusieurs fronts sont interconnectés: gouvernance, ressources humaines, infrastructures et prestation des services.
On prévoit que le projet générera des effets multiplicateurs significatifs au-delà des trois institutions concernées pour les habitants de la région de Benadir - qui accueille la capitale, Mogadiscio - grâce à une amélioration globale de la qualité des services qui perdurera au-delà de la période de mise en œuvre, notamment grâce à des services de santé plus solides, de meilleurs parcours de soins maternels, une plus grande disponibilité de personnel qualifié et une meilleure régulation du système de santé public.
À travers cette initiative, l’Italie réaffirme son engagement à soutenir la Somalie dans son parcours vers des institutions plus solides, des services publics améliorés et de meilleurs résultats sanitaires, en construisant un partenariat fondé sur le respect mutuel et la responsabilité partagée.