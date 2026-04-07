Tunisie–Italie: développement urbain durable, le projet Eco-Villes

AGI - Dans un contexte d’urbanisation croissante et de défis environnementaux, la Tunisie franchit une étape importante vers la durabilité urbaine avec le lancement du projet "Eco-Villes : Réseau des autorités locales pour la durabilité et la résilience urbaine" , financé par la coopération italienne et coordonné par la ville d’Alcamo. L’initiative, qui associe des municipalités tunisiennes et italiennes, des institutions et des organisations de la société civile, vise à renforcer la résilience et l’efficacité écologique des villes de Nabeul, Sousse et Akouda.
Trois axes stratégiques
Le projet s’articule autour de trois axes stratégiques : la gestion durable des déchets solides urbains, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Selon l’Agence italienne de coopération au développement (AICS), cette approche intégrée permettra non seulement de réduire les émissions de CO2 dans les municipalités concernées, mais aussi d’introduire des pratiques durables de planification et de gouvernance urbaine.
La coopération transméditerranéenne constitue un élément clé de l’initiative. La participation active de la société civile et des institutions locales tunisiennes est considérée comme essentielle pour garantir l’appropriation du projet et la pérennité des résultats. "Eco-Villes" vise ainsi à créer un réseau d’autorités locales capable de partager des expériences, des bonnes pratiques et des innovations en matière de durabilité, tout en sensibilisant les citoyens à la transition écologique.
Un modèle pour d’autres municipalités
L’initiative s’inscrit dans la stratégie nationale tunisienne de développement durable et répond aux engagements internationaux du pays dans la lutte contre les changements climatiques. Les partenaires soulignent que le projet pourrait servir de modèle pour d’autres municipalités tunisiennes et méditerranéennes, favorisant un transfert de connaissances et d’expériences entre l’Italie et la Tunisie.
L’événement de lancement, à Hammamet, a réuni l’ensemble des parties prenantes, mettant en évidence l’importance croissante accordée à la transition écologique dans les politiques urbaines tunisiennes ainsi que le rôle de la coopération internationale dans le développement territorial durable.
La coopération italienne en Tunisie
La coopération italienne est présente en Tunisie de manière ininterrompue depuis sa création à la fin des années 1980, concentrant principalement son action sur le soutien au secteur privé, le renforcement des investissements publics et l’appui au développement rural, notamment dans les régions méridionales du pays.
Le 16 janvier 2025, à Rome, la Déclaration conjointe de coopération au développement entre l’Italie et la Tunisie pour la période 2025-2027 a été signée. D’un montant total de 400 millions d’euros (320 millions d’euros sous forme de prêts et 80 millions d’euros sous forme de subventions), cette déclaration confirme l’engagement de l’Italie à soutenir le gouvernement tunisien dans la définition d’un modèle économique favorisant une croissance inclusive, durable et résiliente, et privilégiant des modèles de production et de consommation compatibles avec une gestion rationnelle des ressources naturelles.