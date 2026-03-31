Farnesina, inauguration Salle Export entreprises italiennes

AGI - A la Farnesina, le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a inauguré hier la "Salle Export", un dispositif permanent au service des entreprises italiennes. C’est ce qu’indique une note du ministère. "Avec la Salle Export, nous renforçons la diplomatie de la croissance et plaçons nos entreprises au centre de l’action de la Farnesina, en garantissant un point de référence opérationnel et une assistance continue, y compris dans les situations de crise", a déclaré le ministre Tajani.
La Salle Export représente un nouvel élément de la réforme des structures du ministère des Affaires étrangères et se présente comme une structure stable de soutien au système productif national. Elle abrite notamment l’Observatoire économique du commerce extérieur ainsi que des task forces dédiées aux entreprises, activées dans les principales zones de crise, dont le conflit russo-ukrainien et le détroit d'Hormuz.
Rôle de la Salle Export
La Salle Export assure également la coordination des contenus du portail Piano-export.gov.it et renforce la liaison entre les associations du monde productif et le réseau diplomatique et consulaire, servant aussi de plateforme opérationnelle pour l’organisation des principaux événements consacrés à l’internationalisation.
Réunion sur le détroit d'Hormuz
À l’occasion de l’inauguration, Tajani a présidé, avec le ministre de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, une réunion opérationnelle sur la situation dans le détroit d’Hormuz. Cette rencontre a permis d’analyser les impacts potentiels sur les chaînes énergétiques et commerciales et de renforcer la coordination interinstitutionnelle en soutien aux entreprises italiennes exposées aux risques géopolitiques de la zone.
Suivi et accompagnement des entreprises
Il a été convenu de la nécessité d’assurer un suivi constant des évolutions et de renforcer les instruments d’accompagnement des entreprises, notamment par une utilisation pleine du réseau diplomatique et consulaire ainsi que des outils du "Système Italie" au service de l’internationalisation.
Cadre d'interventions et programmes d'internationalisation
Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large d’interventions comprenant des missions entrepreneuriales à direction politique, des programmes d’internationalisation promus par ICE, CDP et SACE, ainsi que des instruments dédiés de SIMEST pour les marchés stratégiques, en plus du plan d’action pour l’export vers les marchés extra-UE à fort potentiel.
Résultats export et consultations futures
L’année 2025 s’est achevée sur des résultats positifs pour les exportations italiennes, en hausse de 3,3% et dépassant 643 milliards d’euros. Dans ce contexte, le ministre Tajani a annoncé le lancement, dans les prochains mois, d’un cycle de consultations avec le tissu productif national à travers trois événements préparatoires à la Conférence nationale de l’export, prévue à la fin de l’année. Le premier rendez-vous se tiendra fin avril à Turin, avec la participation des entreprises et des associations du nord de l’Italie. L'objectif déclaré est d'atteindre 700 milliards d'euros d'ici la fin de la législature, en 2027.