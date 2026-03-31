Domus-B, un habitat expérimental pour mineurs obèses

La Fondation Bambino Gesù du Caire ETS, présidée par Monseigneur Yoannis Lazhi Gaid, ancien secrétaire personnel du Pape François, a lancé sur la plateforme For Funding d’Intesa Sanpaolo une collecte de fonds pour réaliser Domus-B: un module d’habitation expérimental destiné aux mineurs souffrant d’obésité sévère et de pathologies cliniques complexes.
Le projet est développé en collaboration avec l’Hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Rome et le Polyclinique Gemelli, avec un objectif de collecte de 100.000 euros d’ici le 31 juillet 2026.
L'histoire de Mariano et la genèse de Domus-B
Domus-B est né de l’histoire de Mariano, un garçon de 12 ans originaire de Maida, dans la province de Catanzaro, atteint d’une maladie rare qui l’a conduit à peser près de 200 kilogrammes. La Fondation l’a pris en charge en lui offrant un soutien médical et logistique, transformant son expérience en un modèle de projet concret. Son histoire a attiré l’attention des médias et des institutions, jusqu’à une audience privée avec le pape Léon XIV.
Caractéristiques du module et livre blanc
Le module, de 12 mètres sur 3, est conçu selon des critères d’architecture assistive bariatrique pédiatrique: accessibilité totale, domotique, systèmes de sécurité et mobilier adapté. Le projet prévoit également la réalisation du premier livre blanc sur l’habitat bariatrique pédiatrique, en open source, avec des lignes directrices destinées aux familles, aux concepteurs et aux institutions.
Budget et validation du modèle
Le budget couvre la construction, l’aménagement, la formation des aidants, le suivi clinique et la production de documentation scientifique. Mariano sera parmi les premiers bénéficiaires et contribuera à la validation du modèle.
Objectifs et impact de Domus-B
Domus-B répond à un besoin concret: réduire les barrières, accroître la sécurité et améliorer la qualité de vie des enfants et des familles en situation complexe. "Domus-B est le premier module d’habitation en Italie conçu pour des jeunes ayant ces besoins", a déclaré Mgr Gaid, soulignant que "l’objectif est de créer un environnement réellement accessible et de valider un modèle reproductible".