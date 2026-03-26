Ethiopie - Italie, forum coopération renforcée et investissements

AGI - Le Forum Éthiopie - Italie sur la construction et les infrastructures s'est tenu à Addis-Abeba, en présence Maria Tripodi, la sous-secrétaire d'État italienne aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, avec la partecipation de hauts responsables gouvernementaux et de chefs d'entreprise afin de renforcer la collaboration dans des secteurs stratégiques.
La séance d'ouverture a rassemblé d'importantes personnalités, dont le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, le ministre de l'Irrigation et des Basses Terres, Abraham Belay, le maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, le ministre d'État au Développement urbain et aux Infrastructures, Yetimegeta Asrat, ainsi que Maria Tripodi elle-même et l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi.
Au cours du forum, les participants ont souligné le potentiel croissant des partenariats stratégiques, notant qu'une collaboration accrue pourrait accélérer les flux d'investissement et le développement des infrastructures en Éthiopie.
L'Ethiopie, un partenaire naturel pour les entreprises italiennes
La sous-secrétaire Tripodi a qualifié le Forum d'"importante opportunité de présenter les priorités d'investissement dans les projets éthiopiens clés et les outils de soutien aux entreprises italiennes". Elle a souligné que les principales entreprises italiennes du secteur, ainsi que SACE, CDP, ICE et SIMEST, ont présenté les meilleures technologies dans un secteur essentiel au développement de l'Éthiopie. Mme Tripodi a également salué le parcours de réformes et les performances économiques de l'Éthiopie, la qualifiant de moteur essentiel du développement en Afrique.
Elle a mis en avant les réformes structurelles, les progrès réalisés dans le renforcement du secteur bancaire et l'intégration progressive à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) comme autant de preuves de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'ouverture et de la modernisation.
"Ces évolutions inspirent confiance aux investisseurs internationaux et renforcent la position de l'Éthiopie en tant que marché dynamique et émergent" a déclaré Mme Tripodi, notant que la croissance économique de l'Éthiopie, qui a dépassé les 6% ces dernières années, en fait un partenaire naturel pour le système de production italien.
En Ethiopie les secteurs prioritaires de l'engagement italien
Réaffirmant l'engagement de l'Italie à approfondir ses liens économiques, la sous-secrétaire a déclaré que des efforts sont en cours pour transformer la solide relation politique en opportunités économiques concrètes, en tirant partie de l'expertise technologique et des capacités industrielles de l'Italie. Mme Tripodi a ajouté que les entreprises italiennes sont bien placées pour contribuer aux secteurs prioritaires de l'Éthiopie, notamment les infrastructures, la logistique, le développement urbain et l'énergie.
Elle a souligné que l'Italie est prête à soutenir l'Éthiopie en lui proposant des solutions innovantes en matière de développement urbain durable, de logement social, de gestion des déchets et d'infrastructures énergétiques. Les deux parties ont insisté sur le fait que ce forum offre une plateforme pour renforcer les liens commerciaux et concrétiser les engagements communs.
En marge de l'événement, Mme Tripodi a également eu une réunion fructueuse avec le vice-ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale, Abdulhakim Mulu, avec lequel il a abordé les exportations et les principaux axes de coopération économique et commerciale, notamment les négociations d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC.