sace lance task force afrique pour exportations Italie

AGI - Nouvelle initiative stratégique de Sace pour accroître la présence des entreprises italiennes en Afrique : outils renforcés, soutien opérationnel et présence accrue sur les marchés clés pour diversifier les exportations. La Task Force Afrique de Sace est lancée, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei et vise à soutenir concrètement l'expansion des entreprises italiennes sur les marchés africains. L'objectif est de renforcer la diversification géographique des exportations dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, et d'identifier de nouvelles opportunités de croissance.
La Task Force adopte une approche intégrée combinant instruments financiers, présence sur le terrain et accompagnement opérationnel. Parmi les principales nouveautés figure le renforcement des outils opérationnels, avec l'introduction de l'avis d'assurabilité gratuit pour les opérations de crédit fournisseur dans les 18 pays concernés par le Plan Mattei. Cette mesure vise à accélérer le lancement de nouvelles opérations et à faciliter l'accès aux opportunités d'exportation, notamment pour les entreprises du secteur des machines-outils.
Sace, plus de présence locale et soutien aux entreprises
Sur le plan de la présence locale, Sace prévoit de renforcer son réseau de conseillers à l'export dans plusieurs pays africains, dont le Ghana, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud. L'initiative comprend également la création de canaux dédiés aux entreprises, avec une équipe spécialisée et un contact direct pour faciliter l'accès aux services. Un soutien commercial et formatif est également prévu, avec des forums d'affaires internationaux - notamment en Côte d'Ivoire -, des initiatives de mise en relation d'affaires et des programmes de formation spécialisée, dont l'Africa Champion Program, qui en est à sa deuxième édition. Les prochaines étapes se tiendront en Algérie et à nouveau au Ghana.
Le potentiel de l'Afrique et le crédit fournisseur
Selon la direction générale de Sace, l'Afrique représente une zone à fort potentiel pour les entreprises italiennes et nécessite des outils concrets ainsi qu'une présence toujours plus capillaire. Dans ce contexte, le crédit fournisseur se confirme comme l'un des instruments les plus efficaces pour soutenir les exportations, permettant aux entreprises de proposer des délais de paiement aux clients étrangers avec couverture des risques de crédit et des risques politiques.
Engagement de Sace et secteurs stratégiques
La Task Force s'inscrit dans un engagement déjà significatif: dans le cadre du Plan Mattei, Sace a finalisé des opérations pour environ 3,6 milliards d'euros, contribuant à des projets représentant un total de 18,5 milliards et soutenant plus de 200 entreprises italiennes. L'action se concentre sur des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, l'agribusiness, l'eau, la santé et la formation. Sace joue en particulier un rôle clé pour faciliter la participation des entreprises italiennes à de grands projets d'infrastructure et dans le développement de corridors stratégiques, en soutenant l'accès aux matières premières et aux ressources critiques. Le Plan Mattei se confirme ainsi comme l'un des axes principaux de la politique économique extérieure italienne, avec pour objectif de renforcer la coopération avec les pays africains et de promouvoir un développement partagé.