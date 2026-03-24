'Spazio Italia' relance coopération culturelle avec Tunisie

AGI - Relance de la coopération culturelle entre l'Italie et la Tunisie avec le nouveau "Spazio Italia" de l’Institut Italien de Culture. Les cours de langue italienne reprennent dans les nouveaux locaux, situés rue Abderrahman Azzam, dans le quartier de Montplaisir, donnant le coup d'envoi d’une nouvelle phase dans les relations culturelles bilatérales.
Cette évolution intervient dans le cadre d'une année symbolique, celle du 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.
Le nouveau "Spazio Italia" unit le passé au présent en Tunisie
Plus qu’un simple déménagement, l’installation dans ce nouveau site traduit une transformation du rôle de la présence culturelle italienne en Tunisie. Le choix du lieu illustre cette ambition: le complexe associe une structure contemporaine à l’héritage de l’ancienne Imprimerie Cérès, première imprimerie industrielle du pays et symbole de diffusion du savoir. L’ensemble, d’une superficie de plus de mille mètres carrés, a été repensé pour devenir un espace polyvalent dédié à la diplomatie culturelle. À terme, la structure comprendra des salles de classe équipées, une bibliothèque, un auditorium modulable destiné à accueillir conférences et manifestations, ainsi qu’un espace d’exposition et des zones extérieures pour des événements de plus grande envergure.
"Spazio Italia", un hub intégré de culture et affaires en Tunisie
La relance des cours de langue constitue une première étape avant le lancement du projet "Spazio Italia – cultura, impresa, innovazione", appelé à regrouper sous un même toit l’Institut Italien de Culture, la Chambre de commerce italo-tunisienne et la Terna Innovation Zone Tunisia.
L’objectif est de créer un hub intégré capable d’articuler promotion linguistique, coopération économique et innovation technologique. Dans cette perspective, la langue italienne est envisagée comme un vecteur d’accès au marché du travail et aux opportunités professionnelles, dans un contexte de relations bilatérales de plus en plus structurées.
La connaissance de l'italien nécessaire pour les migrants de Tunisie
L’intérêt pour l’italien demeure en effet élevé en Tunisie, où il est perçu comme une langue de proximité et un outil de mobilité internationale. Cette dynamique s’inscrit dans un cadre migratoire en évolution. Depuis le début de l’année 2026, les relations entre Rome et Tunis se sont intensifiées autour d’un modèle combinant gestion des flux, développement de canaux légaux d’entrée et soutien à l’emploi.
Un mémorandum triennal entré en vigueur en janvier prévoit ainsi l’accueil en Italie de 4.000 travailleurs tunisiens non saisonniers par an. L’accord introduit des procédures simplifiées pour l’obtention des visas et des permis de séjour, tout en permettant une plus grande continuité des parcours professionnels. Dans ce dispositif, la formation linguistique joue un rôle central: les candidats sélectionnés suivront des cours d’italien et de culture italienne au sein du nouvel Institut, accompagnés d’une formation aux normes du travail.
Italie -Tunisie, essor des échanges commerciaux
La dimension économique contribue également à renforcer cette demande. Selon les données de l’Institut national de la statistique tunisien, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3,44 milliards de dinars au cours des deux premiers mois de 2026, soit un peu plus d’un milliard d’euros. Les exportations italiennes vers la Tunisie ont progressé de 11% sur un an, tandis que les importations tunisiennes ont légèrement reculé.
Dans ce contexte, le projet "Spazio Italia" s’inscrit dans une stratégie plus large de projection du soft power italien, en cohérence avec les orientations du Plan Mattei pour l’Afrique.