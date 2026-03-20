Un vol humanitaire de la Coopération italienne à Beyrouth

AGI - Un vol humanitaire de la Coopération italienne, organisé en partenariat avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a atterri hier dans la capitale libanaise, Beyrouth. Ce vol a été envoyé pour faire face à la grave situation humanitaire dans le pays et à l’augmentation du nombre de déplacés internes, dans le cadre d’une initiative promue à l’instigation du ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, en accord avec le vice-ministre Edmondo Cirielli. Tajani a souligné que ce vol représentait "un signe tangible de la proximité du gouvernement italien envers les populations touchées et une contribution concrète en un moment particulièrement difficile pour le pays".
A Beyrouth 30 tonnes de biens de première nécessité pour 1.500 familles
Le vol est parti de la Base d’intervention humanitaire d’urgence des Nations Unies (UNHRD) de Brindisi avec une cargaison d’environ 30 tonnes de biens de première nécessité, dont des kits de cuisine, des couvertures, des kits d’hygiène et des jerrycans, destinés à plus de 1.500 familles. Les aides ont été adressées au bureau local du HCR, qui se chargera de leur distribution, en étroite coordination avec les autorités libanaises, aux familles déplacées à travers tout le Liban, ainsi qu’aux communautés d’accueil, où les besoins humanitaires continuent de croître.
Ces dernières jours était arrivée l'annonce que l’Italie allouait une contribution humanitaire de 10 millions d’euros au Liban, visant à atténuer les effets de la crise et à répondre aux besoins les plus urgents des communautés touchées par le conflit en cours entre Israël et le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah.
Cette annonce avait été faite par l’ambassade d’Italie à Beyrouth dans un communiqué, à la suite d’une réunion tenue avec des responsables libanais et des représentants des Nations Unies au Grand Sérail, siège du Premier ministre libanais.
Le soutien de l'Italie au Liban avec 10 millions d'euros
Selon le communiqué de la représentation diplomatique, deux millions d’euros seront destinés au fonds humanitaire des Nations Unies géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), deux millions à la Croix-Rouge et six millions aux organisations non gouvernementales opérant au Liban.
"L’assistance, fournie en coordination avec les autorités libanaises et les partenaires humanitaires des Nations Unies, soutiendra les efforts en cours pour garantir des services essentiels et des aides à la population civile, dans le plein respect des principes humanitaires d’humanité, de neutralité et d’impartialité", peut-on lire dans le communiqué.
"L’Italie renouvelle sa solidarité envers le Liban et son peuple et confirme son engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales et les Nations Unies afin que l’aide humanitaire parvienne aux personnes les plus vulnérables", a souligné l’ambassade d’Italie à Beyrouth.