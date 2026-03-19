Au Sénégal l'Italie soutient de nouveaux projets

AGI - Au Sénégal, les projets mis en œuvre par l'Italie, sa société civile et celle sénégalaise pour promouvoir les filières d’économie circulaire, de la collecte au recyclage des matériaux, ainsi que celles d’agroécologie, se multiplient. Ces initiatives, financées par l’Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), se déclinent en activités d’accompagnement, de formation, de soutien technique et d’innovation pour les start-up ou les petites et moyennes entreprises motivées à intervenir dans ces secteurs. Le Plan Mattei a donné un nouvel élan à cette action sur le terrain, qui a démontré des résultats positifs au fil des années.
Le projet Pro-Vives pour les entreprises agricoles
C’est le cas du projet Pro‑Vives, achevé en septembre dernier, coordonné pendant trois ans par l’Ong turinoise Cisv et avec la collaboration de nombreux acteurs locaux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint‑Louis. Ce projet a permis d’accompagner des entreprises agricoles vers des techniques de production plus durables et résilientes.
Entre 2022 et 2025, plus de 160 entreprises et 40 start-up ont suivi ce parcours dans les territoires ciblés, grâce à la coopération des OSC italiennes (Lvia, Cisv et Rete) et de partenaires locaux: parmi eux, la fédération paysanne Fapal, le centre de soutien à l’entrepreneuriat de Saint‑Louis Caper Sas, ou la structure d’accompagnement de Dakar Espere, spécialisée dans les projets d’économie circulaire.
Le programme Progress pour les entreprises sociales
Sur un modèle similaire de promotion de l’économie circulaire, le Sénégal accueille également d’autres projets financés par la coopération italienne. Le Programme “Progress”, mis en œuvre par l’Aics en partenariat avec le gouvernement sénégalais, soutient les coopératives, entreprises sociales et groupements économiques locaux, notamment dans les domaines de l’économie sociale, de l’inclusion et de la cohésion.
Avec l’objectif de renforcer la capacité des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), Progress propose d’accompagner l’entrepreneuriat solidaire et de formaliser les groupements d’intérêt économique (GIE) agricoles, féminins et artisanaux. Financé par la coopération italienne, il se concentre sur les régions de Kolda, Louga, Sédhiou, Saint‑Louis, Kédougou, Matam, Tambacounda et Ziguinchor, conformément à la Vision Sénégal Horizon 2050, le programme national de développement économique. Ce projet s’inscrit dans les objectifs d’inclusion économique et de développement durable, offrant un soutien technique et financier aux acteurs de l’économie sociale.
Le projet Pro-Impact pour l'emploi et Pasped pour la diaspora
Un deuxième projet, “Pro‑Impact”, lancé en 2026 et financé par l’Aics, est coordonné par le Conseil national de la recherche (Cnr) avec des partenaires sénégalais. Il vise à analyser et améliorer les politiques d’emploi pour les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’entrepreneuriat vert ou circulaire, ce projet intègre des éléments de développement local, de formalisation des entreprises et d’insertion professionnelle.
Le projet “Pasped” concentre ses efforts sur la diaspora sénégalaise et le développement d’entreprises, grâce aux financements du siège de Dakar de l’Aics. “Nourrir l’Avenir”, pour finir, vise à développer un réseau professionnel dans le secteur agroalimentaire et à favoriser l’inclusion professionnelle. Soutenu par des Ong italiennes telles que le réseau catholique Ipsia et par des collectivités locales italiennes, il se concentre actuellement sur le renforcement des ressources numériques et la formation dans le secteur agroalimentaire au Sénégal, en mettant un accent particulier sur l’inclusion et l’emploi.