Le Maroc plateforme stratégique entre l'Europe et l'Afrique

AGI - Le Maroc est une "plateforme stratégique" entre l'Europe et l'Afrique. Pour l'Ambassadeur d'Italie à Rabat, Pasquale Salzano, le pays du Maghreb s'affirme comme un "maillon essentiel" dans les dynamiques d'interconnexion entre les continents européen et africain, s'imposant comme une "plateforme stratégique" caractérisée par une stabilité macroéconomique et un leadership en matière de transition énergétique. L'Ambassadeur italien est intervenu aujourd'hui à l'événement "Africa Champion Program – Focus Maroc", une initiative promue par SACE (Groupe italien d'assurance et de finance, contrôlé par le ministère de l'Économie et des Finances), dans le cadre des activités du Plan Mattei.
Selon le représentant diplomatique, ce programme constitue un élément crucial pour renforcer "l’action coordonnée du système national en faveur des entreprises italiennes en Afrique". Dans son intervention, l’ambassadeur a souligné que le Royaume du Maroc se distingue par d’importants investissements dans les infrastructures et par une vision à long terme dans des secteurs clés pour l’avenir, à commencer par la durabilité environnementale.
Italie-Maroc, échanges commerciaux à un niveau record
"Les relations économiques entre l'Italie et le Maroc sont solides et en constante progression", a fait remarquer M. Salzano, soulignant que la présence des entreprises italiennes est désormais "qualifiée et bien implantée dans les filières industrielles locales". En 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint un niveau record, frôlant les 5 milliards d’euros.
L’année dernière a également marqué le bicentenaire des relations diplomatiques entre les deux pays, encore renforcées par l’inauguration, le 19 novembre à Rome, de l’Organisme du commerce et de l’industrie du Maroc en Italie, destiné à promouvoir de nouvelles synergies entre les entreprises.
Les exportations italiennes vers le Maroc sont notamment tirées par les machines, les équipements électriques, les produits chimiques et les textiles, tandis que les importations concernent principalement les véhicules automobiles (plus de 55 %), les produits de la pêche, les textiles et les composants automobiles.
La présence des investissements italiens se consolide également dans les secteurs de l’automobile, de l’énergie, des infrastructures et de l’industrie manufacturière, dans un contexte où le Maroc s’affirme comme une "porte d’accès" privilégiée aux marchés africains grâce à son réseau d’accords de libre-échange.
Rome-Rabat, un partenariat stratégique
Dans un contexte mondial marqué par une complexité croissante, le partenariat avec Rabat revêt, selon M. Salzano, une importance stratégique de plus en plus grande. L'objectif, a déclaré l'ambassadeur, reste de "construire des liens euro-africains stables, axés sur une croissance partagée", qui mettent en valeur les atouts de chacun des deux pays.
L'initiative d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre plus large de la diplomatie économique italienne, qui vise à faire de l'Italie un pont naturel entre l'Europe et les marchés émergents africains, en s'appuyant précisément sur des partenaires fiables comme le Maroc.
L'Africa Champion Program
L'Africa Champion Program propose des formations spécialisées et des opportunités commerciales dans les pays africains ciblés par le Plan Mattei. Le programme accompagne les entreprises dans le développement de compétences stratégiques, l’établissement de relations commerciales et la création de partenariats internationaux, à travers l’approfondissement de huit axes géographiques – outre le Maroc, la Tanzanie, le Sénégal, l’Éthiopie, le Ghana, l’Angola, l’Algérie et le Kenya – et trois axes sectoriels, à savoir l’agroalimentaire, l’énergie et les infrastructures.
L'initiative est parrainée par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), soutenue par la Structure de mission du Plan Mattei de la présidence du Conseil des ministres et mise en œuvre avec la participation du ministère des Entreprises et du Made in Italy, de l'Agence ICE, de la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), de Simest et de Confindustria Assafrica e Mediterraneo