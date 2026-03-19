Ue-Italie unies pour protéger les ressources du lac Tanganyika

AGI - Un projet financé par l’Union Européenne pour réduire la contamination du lac Tanganyika en promouvant l’économie circulaire est mis en œuvre par plusieurs organisations de la société civile italienne. Situé entre le Burundi, la Tanzanie et la République démocratique du Congo, le lac est une ressource vitale pour des millions de personnes: il fournit eau, nourriture et moyens de subsistance aux communautés riveraines.
Le projet Ecocirc pour protéger le Lac Tanganyika de la pollution
Cet écosystème est pourtant fragile est de plus en plus menacé par la pollution, notamment par les déchets plastiques et organiques qui finissent dans ses eaux. Pour relever ce défi, le projet Ecocirc a été créé: il est mis en œuvre par l’Association internationale des bénévoles laïcs Lvia en collaboration avec Avsi, Coped, Bbin, Ahds et Caritas Uvira, qui travaillent pour transformer les déchets en ressources et améliorer leur gestion avant qu’ils n’atteignent les rivières et le lac.
Le projet accompagne dix Pme locales dans une démarche de renforcement stratégique: analyses personnalisées, élaboration de plans d’affaires bancables et soutien technique pour rendre leurs activités plus robustes et durables. Améliorer la gestion des déchets permet ainsi non seulement de protéger l'écosystème du lac Tanganyika, mais aussi de créer des emplois verts et de renforcer le tissu économique du pays.
Production d'écocharbon et création de nouveaux emplois pour les jeunes
Parmi les entrepreneurs impliqués, Apollinaire, à Rumonge, produit de l'écocharbon à partir de résidus végétaux tels que des herbes séchées, des déchets agricoles et des restes de bananes et de manioc. Cette solution réduit les déchets abandonnés dans l'environnement et offre simultanément une alternative au charbon de bois traditionnel, contribuant ainsi à la lutte contre la déforestation. Malgré les difficultés liées aux coûts énergétiques, aux machines et au transport, son objectif est de développer une filière locale capable de créer de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes.
Le groupe Silas, avec sa société Nezegwa Investment Group, démontre également comment les déchets peuvent être transformés en ressources. Son entreprise recycle le carton, les sacs en plastique et les bouteilles, qui sont revendus localement et à l'international. Grâce au travail de son équipe, plus de 260 tonnes de déchets ont été retirées du lac Tanganyika, créant ainsi plus de trente emplois et contribuant à la protection de l'eau, de la biodiversité et des ressources dont dépendent de nombreuses familles.
L'implication des communautés locales
Parallèlement aux entreprises, les communautés locales sont également à la pointe de cette initiative. Les marchés, lieux essentiels de la vie de quartier et sources majeures de déchets urbains, sont devenus des espaces privilégiés pour la sensibilisation. À Rumonge, associations de jeunes et citoyens se mobilisent pour promouvoir des comportements responsables et une meilleure gestion des déchets.
À titre d'exemple la journée d'action organisée par l'Association de Rumonge pour la protection de l'environnement et l'hygiène a permis de sensibiliser le public et de mettre en place une collecte symbolique des déchets sur les marchés et les rives du lac. Cette initiative a impliqué commerçants, pêcheurs, habitants et autorités locales, démontrant ainsi comment le changement peut naître d'un engagement collectif.