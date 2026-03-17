AGI - L'Italie renforce la coopération sanitaire avec la Tunisie: une nouvelle étape a été franchie avec l’inauguration, à La Marsa, du projet de réhabilitation du service des urgences du Centre hospitalier universitaire Mongi Slim. L’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de Rome visant à consolider son partenariat avec Tunis, notamment dans les secteurs sociaux.
"L’Italie et la Tunisie placent l’être humain au cœur de leur coopération, avec une attention particulière portée à l’assistance et à la protection des personnes les plus vulnérables", a déclaré l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, lors de la cérémonie officielle. Le diplomate a également salué le système de santé tunisien, qu’il a qualifié de "référence de compétence et d’excellence dans la région", ajoutant que l’Italie est "fière de contribuer aux efforts de la Tunisie pour un système sanitaire solide et résilient ".
Un projet soutenu par la coopération italienne
Le projet, soutenu par la coopération italienne, a été inauguré en présence du directeur général de la santé tunisienne, Walid Naija, et de la directrice du bureau de Tunis de l’Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), Isabella Lucaferri. Il vise à améliorer l’organisation et la capacité de prise en charge d’un établissement de référence pour la région du Grand Tunis.
Le service des urgences du Chu Mongi Slim accueille chaque année environ 80.000 patients, dont près de 10% ont besoin d'une hospitalisation. Dotée de 18 lits pour les soins de courte durée, la structure faisait face à des contraintes liées à l’augmentation des flux. Les travaux ont permis une réorganisation des espaces afin d’optimiser les parcours de soins et la gestion des patients.
La zone d’accueil a notamment été restructurée avec l’introduction d’un système de triage conforme aux standards internationaux, destiné à réduire les délais d’attente et à hiérarchiser les cas selon leur gravité.
26 millions destinés au secteur de la santé, au coeur du Plan Mattei
Au-delà de ce projet, l’initiative s’inscrit dans un engagement plus large de la coopération italienne en Tunisie. Ces dernières années, environ 26 millions d’euros ont été mobilisés dans le secteur de la santé, avec des interventions portant sur la réhabilitation d’infrastructures hospitalières et la fourniture d’équipements médicaux.
En juin 2025, un nouveau service de néonatologie a été inauguré à l’hôpital Charles Nicolle à Tunis, en présence du ministre tunisien de la santé, Moustafa Ferjani. D’autres projets sont en cours, notamment la réhabilitation des urgences de l’hôpital Habib Bougatfa et la digitalisation de l’unité de production du vaccin contre la tuberculose à l’Institut Pasteur de Tunis.
Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique, qui identifie la santé comme l’un des axes de coopération entre l’Italie et ses partenaires africains.