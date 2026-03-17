Mozambique-Italie: dialogue public privé sur défis énergétiques

AGI - Coopération entre le Mozambique et l'Italie, protagonistes d'un Dialogue public-privé sur l'énergie organisé par la Fondation RES4Africa. L'initiative s'est tenue récemment à Rome, avec la participation de l'Autorité italienne de régulation de l'énergie, des réseaux et de l'environnement (ARERA), représentée par Livio de Santoli. Cet événement, qui s'est déroulé au siège de l'Opérateur de services énergétiques (GSE), a réuni des institutions nationales, des acteurs privés et des partenaires techniques afin d'aborder les défis auxquels est confronté le secteur énergétique mozambicain.
Dans ce pays, les abondantes ressources renouvelables restent largement sous-utilisées en raison de l'absence d'un cadre réglementaire et contractuel prévisible et transparent. M. de Santoli a expliqué que la maturité réglementaire – fondée sur la prévisibilité, la transparence et la crédibilité institutionnelle – est essentielle pour attirer les investissements privés.
Assistance technique de l'Italie pour un marché plus attractif au Mozambique
Le passage d'un régulateur axé sur la répression à un véritable architecte de marché actif permet de concevoir des règles qui rendent le marché attractif pour les capitaux internationaux, comme le démontrent les expériences de l'ARERA en matière de regroupement de la demande et de marché de capacité.
Pour le Mozambique, l'amélioration des contrats d'achat d'électricité, des procédures d'approvisionnement et de la réglementation peut renforcer considérablement la confiance des investisseurs et accélérer la mise en œuvre des projets. ARERA a réitéré sa volonté de fournir une assistance technique et un échange de connaissances avec les régulateurs mozambicains dans le cadre du Programme d'assistance en matière de politiques et de réglementation, mis en œuvre en collaboration entre ARERA et la Fondation RES4Africa, la CEA (Commission économique pour l'Afrique) et GSE, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) et de la Fondation ENEL.