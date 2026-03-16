Création d'un Conseil des affaires conjoint entre la Syrie et l'Italie

AGI - Le ministre syrien de l'Économie et de l'Industrie, Nidal al Shaar, a promulgué un décret instituant le Conseil des affaires syro-italien, représentant la partie syrienne, dans le cadre des efforts visant à promouvoir la coopération économique mutuelle. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse syrienne Sana, précisant que le Conseil opérera conformément aux réglementations régissant les conseils des affaires conjoints syriens avec d'autres pays. Selon le décret, le Conseil sera l'unique organisme autorisé et approuvé par le ministère de l'Économie et de l'Industrie pour représenter ce partenariat. Auparavant, Al Shaar avait promulgué un décret pour la création du Conseil des affaires syro-libanais, représentant la partie syrienne, dans le cadre du développement des relations économiques entre les deux pays. Le ministre avait précédemment promulgué, le 20 janvier, un décret instituant le Conseil syrien pour la coordination des conseils commerciaux conjoints, qui sert de cadre de référence complet chargé de l'organisation, de la coordination et du développement des activités des conseils commerciaux conjoints syriens avec les autres pays. Au cours de la dernière année, le ministre de l'Économie a également promulgué plusieurs décrets pour l'institution de conseils commerciaux conjoints syriens avec de nombreux pays amis.
Entre la Syrie et l'Italie des liens historiques et culturels
Unis par des relations historiques et culturelles remontant à des siècles, les peuples italien et syrien partagent encore de nombreux témoignages de ces liens. La crise déclenchée en mars 2011 a presque anéanti les échanges commerciaux, tandis que la coopération s'est de plus en plus concentrée sur l'aide humanitaire face aux conditions de plus en plus graves de la population touchée par la guerre. Avec la fin du régime d'Assad en décembre 2024 et la levée progressive des sanctions européennes et américaines, les contacts ont repris tant pour soutenir un processus politique inclusif dans la définition des nouvelles institutions syriennes que pour relancer des voies de collaboration commerciale utiles à la reprise économique, tout en renforçant les interventions humanitaires et de développement.
Reprise des relations institutionnelles et de la coopération entre Damas et Rome
Parmi les premiers pays occidentaux à entamer des contacts avec la nouvelle direction syrienne, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani s'est rendu à Damas dès le 10 janvier 2025, initiant une relation consolidée par la visite subséquente à Rome, le 18 mars, du ministre syrien des Affaires étrangères Asaad al Shaibani, jusqu'à la rencontre du 26 septembre entre la présidente du Conseil Giorgia Meloni et le président Ahmed al Sharaa en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.En mai 2025, l'Union européenne a décidé la suppression de la quasi-totalité des sanctions sectorielles imposées en 2012 contre le régime d'Assad. En conséquence, les restrictions de nature financière et commerciale qui avaient presque annihilé les relations économiques entre l'Union européenne et la Syrie ont été levées.
Les institutions bancaires sont libres de déterminer leur politique vis-à-vis de la Syrie, de même que les liaisons aériennes et maritimes ont repris. De plus, en décembre 2025, les États-Unis ont également aboli le dispositif sanctionnaire du Caesar Act, qui contenait des dispositions très sévères contre la Syrie d'Assad, y compris avec une portée extraterritoriale. La réouverture du bureau commercial à l'ambassade est en préparation; en attendant, le bureau de Beyrouth de l'Agence italienne pour le commerce reste compétent également pour la Syrie. À partir de 2025, l'organisation de délégations d'entrepreneurs vers les principales foires en Italie a repris, et en décembre, l'Italie est revenue pour la première fois avec un pavillon institutionnel organisé par l'ICE à la Foire Oil and Gas de Damas.