L’Italie annonce une aide d’urgence pour le Liban

AGI - Face à l’aggravation de la crise humanitaire au Liban, l’Italie a annoncé un nouveau paquet d’aide d’urgence d’un montant de 10 millions d’euros destiné à soutenir les populations les plus vulnérables du pays. L’annonce a été faite par le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, dans un contexte marqué par l’augmentation du nombre de déplacés internes et par les répercussions croissantes de la crise sur la stabilité socio-économique du Liban.
"Nous avons décidé un financement, à travers la coopération internationale, pour soutenir la population du Liban : il s’agit de 10 millions d’euros", a déclaré le chef de la diplomatie italienne lors d’un point presse à Rome. Selon le ministère italien des Affaires étrangères, ce programme d’urgence sera mis en œuvre dans les prochaines heures sous la coordination du vice-ministre Edmondo Cirielli. Il se compose de trois volets principaux combinant initiatives bilatérales et contributions aux mécanismes humanitaires internationaux déjà actifs dans le pays.
Où iront les fonds ?
La part la plus importante, soit 6 millions d’euros, sera consacrée à une initiative bilatérale italienne destinée à financer des programmes d’assistance directe. Ces fonds permettront d’atteindre environ 220 000 bénéficiaires, notamment parmi les communautés les plus vulnérables du Mont-Liban. Les interventions porteront principalement sur l’aide de base, la sécurité alimentaire, les services d’accueil d’urgence et l’accès aux installations sanitaires.
Le reste du financement sera réparti entre deux mécanismes humanitaires multilatéraux. L’Italie contribuera à hauteur de 2 millions d’euros au Fonds humanitaire pour le Liban géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). Un montant équivalent sera également alloué à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de soutenir ses opérations humanitaires sur le terrain.
En parallèle, la coopération italienne prépare l’envoi d’un vol humanitaire transportant environ 30 tonnes de biens de première nécessité. Parmi les équipements prévus figurent des couvertures thermiques, des kits d’hygiène, des dispositifs pour le stockage et le transport de l’eau ainsi que des kits destinés à la préparation des repas.
Effondrement économique et tensions régionales
Selon la Farnesina, ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’engagement traditionnel de l’Italie en faveur du Liban, tant sur le plan humanitaire que dans le domaine de la coopération au développement. Rome entretient depuis longtemps des relations étroites avec Beyrouth et participe régulièrement aux efforts internationaux visant à soutenir la stabilité économique et sociale du pays.
L’initiative intervient alors que le Liban traverse l’une des crises les plus profondes de son histoire récente. L’effondrement économique, la fragilité des institutions et les tensions régionales ont accentué la pression sur les infrastructures sociales et sur les capacités d’accueil du pays.
Dans ce contexte, l’aide internationale demeure un élément crucial pour répondre aux besoins immédiats de la population et pour soutenir les structures locales confrontées à une situation humanitaire de plus en plus critique.