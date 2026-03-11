La gestion de l'eau au coeur des projets de coopération entre l'Afrique et l'Italie

AGI - La gestion durable des ressources en eau constitue l’un des principaux enjeux stratégiques de notre époque, et seule une gestion intégrée et responsable peut garantir l’accès à l’eau potable pour les générations futures. C’est dans ce contexte que s’est tenue, aujourd'hui 11 mars, au Sénat italien, la conférence “Les ressources en eau en Italie et en Afrique”, organisée par Sogesid S.p.A., entreprise publique italienne spécialisée dans l’ingénierie environnementale. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du Plan Mattei, qui place l’eau et les infrastructures durables parmi les piliers de la coopération entre l’Italie et les pays africains. Elle a offert l’occasion d’ouvrir un dialogue entre les plus hautes autorités institutionnelles compétentes et les dirigeants des principales entités industrielles et opérationnelles du secteur de l’eau. Lors de cette conférence, le ministre de l’Agriculture, Francesco Lollobrigida, a souligné que l’Italie considère l’Afrique comme une formidable opportunité pour faire évoluer le modèle de coopération et exploiter pleinement le potentiel du continent.
Le Plan Mattei pour une coopération stratégique avec l'Afrique
“L’Afrique est un vaste continent, riche de contradictions, qui abrite 60% des terres arables de la planète. Concevoir un processus stratégique qui rende le développement occidental compatible avec celui du continent africain exige une vision partagée, inspirée en premier lieu par Enrico Mattei, à qui nous avons dédié le plan d’action du gouvernement, et qui sera complétée par les prochaines mesures de soutien européennes”, a déclaré Lollobrigida. “Trop souvent, en Afrique, nous avons agi par charité, davantage pour nous donner bonne conscience que pour contribuer à un véritable changement de cap: c’est l’approche du Plan Mattei, qui privilégie des actions ciblées”, a ajouté le ministre. Selon le ministre italien de l’Environnement, Gilberto Pichetto Fratin, la demande en eau continue de croître à l’échelle mondiale comme nationale, et cette ressource constitue à la fois un bien essentiel et une urgence planétaire, d’où l’importance cruciale de réduire le gaspillage. “Avec le Plan Mattei, nous prenons en compte les intérêts des populations du littoral sud de la Méditerranée, conscients que l’eau est un enjeu clé de cette stratégie”, a déclaré le ministre, soulignant la contribution de l’Italie à la construction d’infrastructures stratégiques sur le continent africain, notamment des barrages et des usines de dessalement.
Le potentiel de l'Afrique, un atout pour l'Italie aussi
Le vice-ministre des Affaires étrangères, Edmondo Cirielli, a pour sa part insisté sur le fait que le développement de l’Afrique représente non seulement un impératif moral, mais aussi un atout économique pour l’Italie, qui a tout intérêt à s’engager auprès d’un continent en pleine expansion. “Le continent africain est immense, non seulement par sa superficie, mais aussi par son potentiel. C’est un continent qui pourrait offrir une immense richesse, non seulement aux Africains, mais aussi au reste du monde”, a observé Cirielli. Il a ensuite évoqué plusieurs initiatives en cours dans le cadre du Plan Mattei dans le secteur de l’eau: la réhabilitation du lac Boye à Jimma, en Éthiopie; un projet de réutilisation des eaux usées en Tunisie ; ainsi que des programmes de sécurité alimentaire visant une meilleure utilisation de l’eau en Libye, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Ghana et au Sénégal, promus en collaboration avec le CIHEAM de Bari.
Sogesid construit une approche intégrée dans la gestion des ressources hydriques
Errico Stravato, PDG de Sogesid, a souligné le rôle de son entreprise dans la promotion d’une approche intégrée de la gestion des ressources en eau. Cette approche vise à favoriser la construction d’infrastructures efficaces et résilientes et à renforcer la coopération avec les pays africains et méditerranéens, en reconnaissant l’eau non seulement comme une ressource essentielle, mais aussi comme un levier stratégique pour le développement, la sécurité alimentaire et la cohésion sociale. Selon Barbara Marinali, présidente d’Acea, holding publique italienne active dans les secteurs de l’eau, de l’environnement et de la gestion des déchets, l’eau est une ressource irremplaçable. Il est donc indispensable de construire des infrastructures permettant de la stocker et de la distribuer.
Acea renforcera l'infrastructure hydraulique en République du Congo
“L’eau existe en Afrique, mais elle fait souvent défaut là où elle devrait être, car son transport est complexe”, a observé Marinali. Elle a également indiqué qu’Acea avait récemment remporté l’appel d’offres pour le projet SAEP Djoué, destiné à renforcer l’infrastructure hydraulique de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre des initiatives promues par le Plan Mattei, vise à fournir de l’eau potable à plus d’un million de citoyens. Il fait partie du programme du ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE), développé avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et appelé PISTA (Plateforme pour les investissements et l’assistance technique), destiné à soutenir les pays partenaires de l’Italie en matière de coopération environnementale et énergétique grâce à une assistance technique spécialisée.