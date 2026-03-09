Italie-Zimbabwe: l’ambassadeur Giacalone en visite à l’hôpital Luisa Guidotti de Mutoko

AGI - L’ambassadeur d’Italie au Zimbabwe, Giuseppe Giacalone, s’est rendu aujourd’hui dans la région de Mutoko, à environ 150 kilomètres de la capitale Harare, pour visiter l’hôpital Luisa Guidotti, fondé en 1932 par les sœurs dominicaines et aujourd’hui dirigé par le docteur Massimo Migani. L’hôpital Luisa Guidotti fait partie de la mission jésuite All Souls et collabore avec l’archidiocèse de Harare, les autorités locales, la région Émilie-Romagne ainsi que d’autres partenaires italiens et internationaux. Ce centre médical accueille chaque année environ 30.000 patients, en favorisant un accès équitable aux soins de santé pour les communautés locales et rurales et en mettant en œuvre des programmes de développement efficaces. À proximité se trouve également une église construite en 1946 par des prisonniers de guerre italiens.
"Nous devons tous être fiers du travail extraordinaire que l’hôpital et ses médecins accomplissent depuis des décennies avec engagement, dévouement et passion, contribuant à renforcer la coopération entre l’Italie et le Zimbabwe", a déclaré l’ambassadeur Giacalone. L’hôpital "est un exemple remarquable de l’action italienne en faveur de l’assistance et de la coopération au développement en Afrique. Il représente un modèle de collaboration sanitaire efficace, qui offre des opportunités intéressantes pour la recherche et le développement et qui est particulièrement apprécié par le peuple ami du Zimbabwe", a ajouté le diplomate italien.
Fondé en 1932, l’hôpital Luisa Guidotti porte depuis 1983 le nom de la médecin romagnole qui y exerça dans les années 1970 et fut tuée en juillet 1979 pour avoir soigné tous ceux qui en avaient besoin pendant la guerre d’indépendance. L’établissement a récemment reçu un don de 1.500 euros de l’association sportive Medinox de Savignano sul Rubicone. L’association a remis le chèque en expliquant que les fonds avaient été collectés lors du dîner de fin d’année et qu’ils étaient destinés à soutenir l’hôpital. Cet argent permettra de faire face aux urgences, l’établissement manquant cruellement de ressources, notamment de carburant et de médicaments. De nombreux patients n’ont pas les moyens de payer leur séjour, l’hôpital n’étant pas un établissement public.
Les projets de coopération avec l’hôpital africain impliquent également Rimini, ville natale de Marilena Pescaresi, décédée en 2018. Depuis 1984, le projet "Opération Cœur" soutient les patients pédiatriques, en particulier pour la prise en charge chirurgicale des malformations cardiaques congénitales et acquises. Au fil des années, l’implication d’autres médecins et associations a permis de consolider le service de cardiologie et de chirurgie cardiaque, au point que l’hôpital Luisa Guidotti est devenu un établissement de référence pour les patients cardiaques, reconnu dans tout le pays. Ce développement a toutefois nécessité un financement toujours plus important et un engagement accru des soutiens du projet, coordonnés par la Caritas diocésaine de Rimini.
À ce jour, près de 400 patients ont été opérés grâce à cette initiative humanitaire. Ces dernières années, la liste d’attente pour les patients de l’hôpital Guidotti devant subir une chirurgie cardiaque s’est particulièrement allongée en raison d’une demande accrue dans le pays, ainsi que de la présence importante de cardiologues bénévoles venus d’Italie. L’augmentation constante du nombre de patients opérés a, au fil du temps, entraîné une hausse proportionnelle du besoin de soins de suivi appropriés.