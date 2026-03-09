8 mars: l’Italie met en avant le Plan Mattei pour soutenir les femmes africaines

AGI - L’Italie est en première ligne dans la défense des droits des femmes africaines, à travers le Plan Mattei et le réseau diplomatique de la Farnesina. C’est ce qu’a réaffirmé le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani en intervenant à l’événement "Donne del mio tempo", organisé à la Farnesina pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Ont également participé à l’initiative la présidente du Parlement européen Roberta Metsola et la sous-secrétaire générale des Nations unies Diene Keita. "L’Afrique est une priorité stratégique absolue", a déclaré Tajani, et "avec le Plan Mattei, nous travaillons à promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans leurs communautés".
Un engagement qui se traduit aussi par des actions concrètes: samedi, un navire a quitté le port à destination de Port-Soudan avec le premier chargement d’aide humanitaire italienne destiné à assister 1.200 femmes et enfants. L’approche italienne a également reçu le plein soutien des Nations unies. La sous-secrétaire générale de l’Onu Diene Keita, directrice exécutive de l’Unfpa et ayant grandi en Italie, a salué la présidente du Conseil Giorgia Meloni et le Plan Mattei, qu’elle a défini comme "un modèle de coopération entre pairs qui investit dans le droit des femmes à ne pas émigrer et leur permet de construire un avenir dans leur propre pays, libres de l’esclavage". "Merci à l’Italie de marcher à nos côtés", a déclaré Keita, en soulignant que Rome travaille aux côtés de l’Onu pour la protection de la liberté des femmes de manière "incessante".
La dimension européenne de l’engagement italien a été soulignée par Metsola, qui a rappelé les progrès législatifs accomplis à Bruxelles: "Nous avons réalisé des avancées importantes, de la législation sur la présence des femmes dans les conseils d’administration à la transparence salariale", a-t-elle déclaré, ajoutant que le Parlement européen met actuellement à jour ses règles "afin que travail et famille puissent réellement aller de pair". La présidente a également rendu hommage aux femmes dans les forces armées "qui ont fait preuve d’un courage extraordinaire durant ces semaines dramatiques ".
Pour compléter le tableau, la leader de l’opposition biélorusse Svetlana Tsikhanovskaïa, qui a porté à l’événement la voix de ceux qui luttent pour la liberté dans des conditions de répression, a affirmé que "si nous avions plus de femmes en politique, nous aurions plus d’empathie et des décisions plus sages". Parmi les interventions figurait également celle de la vice-secrétaire générale adjointe du ministère des Affaires étrangères, Cecilia Piccioni, qui a expliqué comment maternité et carrière diplomatique ne s’opposent pas mais s’intègrent, citant sa propre expérience aux Nations unies comme "un exercice inoubliable" de médiation et d’écoute. "L’autonomie ne naît pas de l’imitation de modèles préexistants, mais de la cohérence et de l’authenticité", a-t-elle déclaré, revendiquant la valeur d’un leadership qui ne se conforme pas à des styles qui ne lui sont pas propres.