Iabw 2026, l'objectif est de rapprocher les entreprises italiennes et africaines

AGI - Favoriser une impulsion vers l’internationalisation et la coopération afin de rassembler différents acteurs italiens et africains, dans le but de créer des réseaux et de rendre l’Italie et l’Afrique toujours plus interconnectées. C’est avec cet objectif qu’a été officiellement inaugurée, le 4 mars à la Farnesina, l’édition 2026 de l’Italia Africa Business Week (Iabw), un forum économique et commercial visant à faciliter la connaissance et les relations entre le monde économique, commercial et financier africain et celui de l’Italie. "L’Afrique traverse une période très intéressante: elle n’est plus seulement un continent associé à la sécheresse, à la mort et à la guerre, mais un continent émergent. Dans ce contexte, le rôle de la diaspora est très important, car il représente un changement de paradigme qui permet de transformer l’émigration en opportunité et en levier pour le développement du continent", a déclaré Jean Leonard Touadi, journaliste et professeur d’université, ainsi que senior advisor de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao).
Dans ce processus, le rôle des transferts de fonds de la diaspora africaine est fondamental. Ces dernières années, ils ont connu une forte augmentation: plus de 100 milliards de dollars en 2024, dépassant le niveau de l’aide publique au développement et, dans certains cas, même celui des investissements étrangers. Les transferts de fonds, a souligné Touadi, ne sont plus seulement une question de survie pour les familles, mais représentent un levier économique capable de soutenir les activités de coopération et de transformer les migrants en acteurs du développement.
Selon Lorenzo Bini Smaghi, expert en finance du développement et ancien membre du directoire de la Banque centrale européenne de 2005 à 2011, "aujourd’hui, parler de l’Afrique de manière uniforme est réducteur: il existe différentes 'Afriques'. Dans ce sens, l’idée est d’accompagner le processus d’intégration afin d’améliorer les relations bilatérales avec le continent. On ne peut pas disposer de ce merveilleux système de partenariats sans que le système suive réellement: c’est l’un des points à développer", a-t-il ajouté.
Comme l’a souligné Cleophas Adrien Dioma, président de l’association Le Reseau et président exécutif de l’Iabw, "il y a énormément de choses que nous pouvons faire ensemble et, si l’Italie fait son travail, elle peut devenir un point de rencontre avec l’Afrique. Nous avons rencontré de nombreux entrepreneurs et, dans les prochaines années, nous espérons en amener encore davantage. Le Plan Mattei s’adresse avant tout aux entreprises: en les impliquant, nous pouvons contribuer à la réussite du Plan", a-t-il affirmé.
Le modèle de coopération italien en Afrique évolue, alliant l'aide traditionnelle à l'implication directe du secteur privé pour générer des profits se traduisant par un développement social et environnemental durable. C'est la perspective qui s'est dégagée de la deuxième journée de l'Italy Africa Business Week, qui se tient jusqu'à demain au centre de conférences Villa Aurelia à Rome, où des représentants institutionnels, des entreprises et des organisations internationales ont entamé des discussions sur les mécanismes permettant d'orienter les capitaux vers l'économie réelle du continent.
La définition des priorités stratégiques et la construction d'un écosystème qui unisse de manière systémique les diasporas, les institutions et le secteur privé sont les objectifs du nouveau comité scientifique institué par hier par l'Italia Africa Business Week. L'Iabw est né à la suite de la première Conférence ministérielle Italie-Afrique, organisée le 18 mai 2016, avec l’objectif de souligner la nécessité de créer un lien stable entre les deux rives de la Méditerranée, entre deux mondes à la fois proches et éloignés. Au fil des années, l’Iabw a concrètement réussi à faciliter la connaissance entre les milieux économiques, commerciaux et financiers africains et italiens, en créant des synergies et en développant des partenariats dans plusieurs secteurs: textile et mode, commerce, agribusiness et infrastructures. L’Iabw implique le plus grand nombre possible d’entrepreneurs, de banques, d’investisseurs, de parties prenantes et de marchés financiers, ainsi que des représentants des institutions financières internationales, des ministères et des experts africains et italiens.