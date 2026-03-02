Italie-Maroc: stabilité politique et partenariat stratégique au cœur du voisinage euro-africain

AGI - Dans un environnement régional marqué par des tensions persistantes et des recompositions géopolitiques, la relation entre Rome et Rabat prend une dimension à la fois politique et stratégique. Pour l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies constitue désormais un “nouveau référentiel politique” pour le dossier du Sahara occidental, sur lequel l’Union européenne s’est explicitement alignée. Cette clarification intervient après la réunion du Conseil d’association UE–Maroc, qui a permis aux Vingt-Sept de consolider une position commune inscrite dans le cadre onusien. La résolution 2797 confirme que le plan d’autonomie proposé par Rabat en 2007 demeure la base des négociations, dans la perspective d’une solution “juste, durable et mutuellement acceptable”, conforme à la Charte des Nations unies et au principe d’autodétermination.
Pour Rome, l’enjeu dépasse le seul contentieux territorial. Il s’agit d’inscrire le partenariat avec le Maroc dans une logique de stabilité régionale, à l’heure où la Méditerranée occidentale et le Sahel sont confrontés à des fragilités sécuritaires croissantes. L’Italie, souligne le diplomate, entend agir à Bruxelles de manière “cohérente et responsable”, en consolidant un dialogue fondé sur le droit international et la recherche d’équilibres durables dans le voisinage sud de l’Europe.
Cette convergence politique s’accompagne d’une relation économique en pleine expansion. En 2025, les échanges bilatéraux ont frôlé les cinq milliards d’euros, un record historique. L’Italie est aujourd’hui le septième partenaire commercial mondial du Maroc et son deuxième fournisseur de machines et équipements industriels — un secteur clé pour la modernisation productive du Royaume. Au-delà des volumes, c’est la nature des échanges qui retient l’attention. Les investissements directs italiens au Maroc, estimés à près de 1,8 milliard d’euros, se concentrent dans des filières à forte valeur ajoutée: technologies industrielles, ingénierie, mécatronique, transition énergétique et transformation agroalimentaire. Cette présence industrielle s’inscrit dans la durée, avec une intégration croissante des chaînes de valeur, notamment autour des pôles automobiles de Tanger et Kénitra.
Le Maroc, de son côté, consolide son rôle de plateforme logistique et industrielle entre Méditerranée, Atlantique et Afrique subsaharienne. Le développement d’infrastructures structurantes, comme le complexe portuaire de Nador West Med ou l’écosystème de Tanger Med, renforce cette vocation. Dans ce contexte, les entreprises italiennes trouvent des complémentarités évidentes, qu’il s’agisse d’ingénierie ferroviaire, de solutions de mobilité intelligente ou de technologies énergétiques durables. La perspective de la Coupe du monde 2030, coorganisée par le Maroc, ouvre également des opportunités dans les infrastructures sportives, la gestion des grands événements et les systèmes de transport. Mais l’enjeu, pour Rome comme pour Rabat, ne se limite pas aux contrats: il réside dans la capacité à transformer ces convergences en partenariats technologiques et humains durables.
Le bicentenaire du traité d’amitié et de commerce de 1825 a rappelé que la relation italo-marocaine s’inscrit dans une profondeur historique de deux siècles. Aujourd’hui, elle se redéfinit dans un cadre euro-africain élargi, où le Maroc apparaît comme un pivot naturel entre l’Europe et le continent africain. Pour l’Italie, qui affirme sa stratégie africaine à travers le Piano Mattei, le partenariat avec Rabat représente à la fois un ancrage méditerranéen et un levier vers l’Afrique. Dans une région soumise aux incertitudes, cette relation bilatérale illustre une diplomatie de continuité : dialogue politique, intégration industrielle et projection commune vers l’Afrique. Un équilibre délicat entre intérêts nationaux et stabilité régionale, que Rome et Rabat semblent déterminées à consolider.