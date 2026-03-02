Afrique: le projet Saimp renforce les partenariats muséaux avec l'Italie

AGI - Renforcer la coopération culturelle entre l'Afrique et l'Italie et promouvoir de nouvelles pratiques communes en matière de recherche, de conservation et de valorisation du patrimoine muséal: tel est l'objectif de SAIMP (Strengthening African–Italian Museum Partnerships - Renforcement des partenariats muséaux italo-africains), une initiative financée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, par l'intermédiaire de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), avec le soutien de l'Union européenne.
Ce projet réunit des musées publics d'Afrique de l'Est et centrale (Éthiopie, Ouganda et République démocratique du Congo) et des institutions italiennes conservant des collections ethnographiques et artistiques d'origine africaine, dans le but de construire de nouveaux récits partagés et de rendre le patrimoine plus accessible et inclusif. Après un premier atelier à Addis-Abeba en septembre 2025, les activités se poursuivent en Italie.
Du 2 au 6 mars, un débat se tiendra au Musée des civilisations de Rome, portant sur les pratiques de catalogage, la numérisation, la recherche participative et les études de provenance. À Turin, du 8 au 14 mars, les travaux se poursuivront au Centre de conservation et de restauration "La Venaria Reale", axés sur la restauration et la conservation des collections ethnographiques.
Le projet SAIMP est né d'un dialogue initié entre directeurs de musées africains et européens et formalisé par la Déclaration commune de Dakar de 2023, qui appelait à une collaboration plus structurée en matière de documentation, de recherche et de valorisation des collections. Il vise désormais à traduire ces principes en actions concrètes grâce à des échanges d'expertise, des formations conjointes et la création d'une plateforme numérique partagée.
"Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei et de la vision de la Coopération italienne, qui reconnaît la culture comme un facteur de développement durable", a souligné Marco Riccardo Rusconi, directeur de l'AICS, insistant sur la manière dont la collaboration entre experts africains et italiens peut offrir au public de nouvelles perspectives sur un patrimoine commun.
Coordonné par l'Université de Turin, le projet implique notamment le Musée des civilisations de Rome, le Musée de l'Ouganda, le Musée national d'Éthiopie, le Musée ethnologique de l'Université d'Addis-Abeba et le Musée national de Lubumbashi, ainsi que des universités et institutions culturelles africaines et italiennes.