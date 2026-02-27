Italie-Éthiopie: ambassadrice Demitu, l'alliance est de plus en plus solide

AGI - L’Éthiopie et l’Italie partagent des liens "anciens et historiques" et aujourd’hui, sous la direction des deux gouvernements, ce partenariat a évolué vers une alliance "dynamique et tournée vers l’avenir" C’est ce qu’a déclaré l’ambassadrice d’Éthiopie en Italie, Demitu Hambisa Bonsa, dans une interview accordée à l'agence de presse Nova, faisant le point sur les relations entre les deux pays à la lumière de la récente visite à Addis-Abeba de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, et dans le cadre d’une coopération appelée à se renforcer sous l’impulsion du Plan Mattei. "Ce partenariat a été consolidé par le succès de l’Éthiopie dans l’organisation du deuxième Sommet Italie-Afrique à Addis-Abeba, le 13 février dernier. Nous pensons qu’un véritable partenariat d’égal à égal est essentiel tant pour l’Italie que pour l’Afrique. Compte tenu du rôle central de l’Éthiopie dans les affaires du continent, nous nous engageons à promouvoir les objectifs du Plan Mattei et à faire en sorte que ses bénéfices soient partagés dans toute la région", a-t-elle affirmé. "L’Italie demeure un partenaire stratégique dans l’agenda de développement national de l’Éthiopie, contribuant à divers secteurs. Renforcer la coopération financière et technique entre nos deux pays est essentiel », a observé la diplomate.
L’ambassadrice a ensuite souligné le rôle crucial joué par les entreprises italiennes. Parmi celles-ci se distingue notamment WeBuild, qui a construit le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), le méga-projet d’infrastructure inauguré en septembre dernier et qui, avec une puissance installée de 5 150 mégawatts (MW), constitue la plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique, ainsi que la septième au monde par sa taille. "Nous sommes profondément reconnaissants pour la contribution exceptionnelle de Webuild à ce résultat historique. L’énergie est l’épine dorsale du développement et l’engagement de l’Italie dans ce secteur soutient non seulement l’Éthiopie, mais toute la région, en améliorant notre capacité à fournir de l’électricité aux pays voisins. Notre coopération se poursuit à travers des projets tels que le projet hydroélectrique de Koysha – également réalisé par Webuild et qui, avec une puissance installée de 2 160 MW, sera la quatrième centrale d’un système de barrages en cascade sur le fleuve Omo, après Gilgel Gibe I, Gilgel Gibe II et Gibe III – démontrant davantage l’engagement à long terme de l’Italie en faveur des infrastructures et de la transformation énergétique de l’Éthiopie. Il existe encore un potentiel important pour de nouveaux investissements italiens, notamment dans les énergies renouvelables", a-t-elle ajouté.
Concernant le Plan Mattei, a poursuivi l’ambassadrice Demitu, l’Éthiopie "est honorée" d’être le premier pays pilote du projet, une initiative qui positionne l’Italie comme un pont stratégique entre l’Afrique et l’Europe. Le développement de la filière café est également central dans la stratégie de développement de l’Éthiopie, comme l’a montré le Forum italo-éthiopien sur le commerce du café, organisé le 19 février dernier à Milan par BonelliErede en collaboration avec l’ambassade d’Éthiopie en Italie, l’Association éthiopienne du café et Confindustria Assafrica & Mediterraneo. La rencontre d’affaires a permis de présenter le secteur du café éthiopien et d’encourager sa commercialisation en Italie. "L’événement a connu un grand succès et a facilité des discussions fructueuses. Plus de 120 exportateurs éthiopiens sont venus avec leurs produits pour promouvoir leur café et développer un vaste marché tant en Italie que dans d’autres pays européens. L’Éthiopie dispose d’un café de grande qualité et d’un énorme potentiel dans ce secteur; il est donc nécessaire de travailler ensemble pour saisir ces opportunités", a observé Demitu.
L’ambassadrice a également confirmé qu’une délégation d’entrepreneurs italiens se rendra en Éthiopie du 24 au 26 mars prochains dans le cadre des initiatives de promotion internationale consacrées au secteur des infrastructures. La mission – organisée par l’Agence ICE et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, avec l’ambassade d’Italie en Éthiopie et en collaboration avec Ance, Oice, Anie, Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Finco et Remtech – prévoit la participation de plus de 40 délégations à l’Ethiopian Business Forum, organisé par la Commission éthiopienne pour les investissements.
Un autre secteur qui suscite un fort intérêt de la part de l’Italie est le secteur minier. "L’Éthiopie dispose d’un vaste potentiel en ressources naturelles, en particulier en minerais. Nous offrons de nombreuses possibilités à l’Italie pour investir dans ce secteur. Nous avons commencé à mettre en relation des entreprises italiennes et éthiopiennes", a affirmé l’ambassadrice, confirmant que la question sera au centre des travaux du Business Forum. Un autre pilier de la stratégie de développement de l’Éthiopie est l’initiative Green Legacy Initiative (GLI), lancée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en 2019 pour lutter contre la déforestation, la dégradation des sols et le changement climatique. Selon l’ambassadrice, il s’agit de "la réponse ambitieuse de l’Éthiopie au changement climatique et à la dégradation de l’environnement. Ses objectifs incluent la lutte contre la déforestation, la restauration des paysages dégradés et la construction d’une économie verte résiliente au climat. Grâce à une mobilisation nationale massive, l’Éthiopie a déjà planté plus de 50 milliards de plants, démontrant le fort engagement du pays en faveur de la protection de l’environnement", a-t-elle souligné.
Le développement de l’Éthiopie s’inscrit dans un contexte de fortes tensions dans la région de la Corne de l’Afrique et est étroitement lié à la question de l’accès à la mer Rouge, refusé à Addis-Abeba depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993. "La sécurité de la mer Rouge, du golfe d’Aden et de l’océan Indien est directement liée à la sécurité nationale de l’Éthiopie. La recherche par l’Éthiopie d’un accès fiable, sûr et sécurisé à la mer a été mal interprétée par certains. L’Éthiopie n’a aucune intention d’utiliser la force pour obtenir son droit légitime d’accès, reconnu au niveau international. Les affirmations selon lesquelles l’Éthiopie chercherait des prétextes pour contrôler le port d’Assab (en Érythrée) sont infondées et relèvent d’une propagande ancienne visant à déformer la position éthiopienne. L’Éthiopie croit fermement que la coopération, le dialogue et la coexistence pacifique sont les voies à suivre tant pour l’Éthiopie que pour l’Érythrée", a déclaré l’ambassadrice Demitu, selon laquelle l’absence d’un cadre régional inclusif intégrant à la fois les États côtiers et non côtiers constitue un problème à résoudre. "La région fait face à des pressions sécuritaires sans précédent, notamment des rivalités géopolitiques, des dynamiques par procuration, l’influence croissante des États du Golfe, le conflit dévastateur au Soudan, l’instabilité au Soudan du Sud et le renforcement des capacités d’Al-Shabaab et de l’État islamique dans certaines parties de la Somalie. L’Éthiopie soutient que les questions régionales doivent être traitées à travers des mécanismes dirigés par l’Afrique, en particulier l’Union africaine et l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement), qui sont les mieux placées pour gérer les conflits locaux", a-t-elle affirmé, estimant que l’Italie peut jouer un rôle de médiation de premier plan. "Grâce à sa connaissance approfondie de la région et à ses liens de longue date, l’Italie peut jouer un rôle constructif en soutenant le dialogue, en promouvant la coopération et en contribuant à combler les lacunes existantes", a-t-elle encore observé.
L’Italie a inséré l’Éthiopie parmi les pays prioritaires du Plan Mattei. En 2025, les exportations italiennes vers l’Afrique ont dépassé 20 milliards d’euros, dont 13,7 milliards vers les pays du Plan Mattei, confirmant l’importance stratégique de la zone (source: Agence ICE). L’Italie est un partenaire stratégique de l’Éthiopie, avec des relations renforcées par des accords dans les secteurs agroalimentaire, énergétique et des infrastructures, ainsi que par des investissements et des projets de coopération au développement. En 2024, les importations italiennes en provenance d’Éthiopie ont atteint 108,26 millions d’euros, enregistrant une forte croissance (+33,1%) par rapport à l’année précédente. Elles ont été tirées en particulier par les produits de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (56,36 millions d’euros), les articles d’habillement (26,38 millions d’euros) et les produits textiles (19,47 millions d’euros). Quant aux exportations, elles se sont élevées en 2024 à 168,17 millions d’euros, en légère baisse (-7,4%) par rapport à 2023. Les principaux secteurs moteurs des exportations italiennes vers l’Éthiopie ont été les machines et équipements (57,16 millions d’euros), les équipements électriques et appareils à usage domestique non électriques (16,26 millions d’euros), ainsi que les véhicules automobiles, remorques et semi-remorques (14,68 millions d’euros).