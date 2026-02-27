Communauté de Sant'Egidio, dix ans de couloirs humanitaires

AGI - Les dix années d'existence des couloirs humanitaires démontrent qu'il est possible d'accueillir et d'intégrer les réfugiés tout en respectant la procédure d'entrée régulière. La Communauté de Sant'Egidio le souligne, en rappelant le début de cette initiative, le 29 février 2016. "Quatre-vingt-dix-sept réfugiés sont arrivés au terminal 5 de Fiumicino en provenance du Liban, principalement des familles syriennes fuyant la guerre et qui, comme nombre de leurs compagnons, n'auraient eu d'autre moyen de rejoindre l'Europe que par des traversées périlleuses de la Méditerranée". Ce fut le début "d'une belle histoire, celle des couloirs humanitaires organisés par la société civile en accord avec le gouvernement italien, premier pays d'Europe à les rendre possibles, mais aussi avec la France, la Belgique et Andorre". La Communauté de Sant'Egidio, l'Eglise évangélique vaudoise et la Fédération des Églises protestantes d'Italie ont signé un protocole avec les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur en décembre 2015, prévoyant la délivrance de visas humanitaires aux réfugiés considérés comme vulnérables et fuyant la guerre. Tout cela était financé par les organisations parrainantes, qui se chargeaient de trouver un logement et de favoriser l'intégration par l'apprentissage de la langue, la scolarisation des enfants et leur insertion professionnelle. En d'autres termes, l'autonomie et l'intégration à la société italienne peu après leur entrée légale et sécurisée en Italie – grâce à un vol régulier – et pour les Italiens qu'ils accueilleraient, après l'obtention du statut de réfugié.
Des centres d'accueil d'urgence étaient mis en place par des associations et des paroisses, mais aussi souvent par de simples citoyens: une mobilisation massive de la société civile, parfois grâce également à l'engagement de petits villages italiens menacés de dépeuplement. "Une voie sûre et viable, alors que les traversées dramatiques du désert et de la Méditerranée se poursuivent, avec leurs milliers de morts, dont on ne parle presque plus, une honte pour l'Europe et une plaie pour l'Afrique et les autres continents d'origine": cette initiative a reçu de nombreuses récompenses au fil des ans, reconnue comme une bonne pratique. Mais elle a été saluée dès les premiers jours suivant l'arrivée des réfugiés.
Le 3 mars 2016, se souvient la Communauté de Sant'Egidio, le président Sergio Mattarella évoquait les couloirs humanitaires comme "cet avant-garde de la solidarité" dont l'Italie est capable, ainsi qu'un moyen de respecter "notre Constitution, les Chartes des droits de l'homme et les principes humanitaires de coexistence". Immédiatement après, le 6 mars, le pape François qualifiait cette première arrivée de "signe concret d'engagement pour la paix et la vie qui "unit solidarité et sécurité", se réjouissant qu'il s'agisse d'un "projet œcuménique" entre catholiques et protestants.
Ce modèle, couronné en 2019 par le prix Nansen pour les réfugiés, a ensuite été reproduit par Sant'Egidio avec d'autres associations et entités ecclésiales, ainsi que dans d'autres pays européens, accueillant 7.462 personnes en Italie et 1.130 en Europe. Parmi les nationalités accueillies, outre les Syriens, figurent des Afghans, des Érythréens, des Soudanais, des Somaliens, des Yéménites et, plus récemment, des Palestiniens de Gaza.
"À une époque marquée par la multiplication des guerres et des tensions entre États, un recul inquiétant du droit d'asile et une augmentation dramatique des décès en mer, les couloirs humanitaires continuent d'accueillir et d'intégrer des personnes et des familles fuyant différents pays en guerre. Au cours des dix dernières années, ce projet, entièrement porté par la société civile et mené en collaboration avec les gouvernements, a été un signe d'espoir, non seulement pour les milliers de personnes sauvées des griffes des trafiquants, mais aussi un remède à l'indifférence et au sentiment d'impuissance face à la guerre, car il a mobilisé de nombreux citoyens pour accueillir les plus vulnérables. Cette réussite nous encourage à poursuivre dans cette voie", a déclaré Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio.
"Les couloirs humanitaires", a affirmé Daniele Garrone, président de la Fédération des Églises protestantes d'Italie, "constituent depuis dix ans une voie sûre et légale permettant non seulement d'aider les personnes vulnérables, mais aussi de respecter notre vision de l'Europe et de l'Italie. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés, tant par le sort de cet instrument que par l'atteinte à la solidarité et à l'accueil par les gouvernements de l'UE. Nous plaidons depuis longtemps pour que les couloirs humanitaires deviennent une politique structurelle de l'UE, mais cela n'a toujours pas été le cas. Nous croyons également à l'élargissement des voies légales, qui permettrait d'éviter que de tels décès en mer ne se reproduisent, et plus généralement au droit d'asile pour les personnes fuyant la guerre, la violence et la pauvreté. Restreindre ou nier ces options revient à renoncer au rôle que l'Europe s'est forgé au fil des ans: l'âme même de l'Europe est en jeu".