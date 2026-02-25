Matera, symbole du dialogue méditerranéen dans un contexte mondial tendu

AGI - En désignant Matera "Capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue" pour 2026, l’Italie entend renforcer le rayonnement de la ville dans la région méditerranéenne et en faire une ambassadrice de paix. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, considère cette distinction, décernée à Matera par son gouvernement, comme "une opportunité" pour la région: "C’est une chance pour la ville de contribuer à la paix dans le monde et d’en devenir l’ambassadrice", a-t-il déclaré hier lors de la présentation du projet au ministère. Il s'agit de la deuxième distinction pour la ville de la Basilicate, après celle obtenue en 2021 à l’occasion du G20, lorsqu’elle avait accueilli la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe. "C’est l’une des plus belles villes d’Italie, désormais un peu plus accessible", a déclaré Tajani, insistant sur le rôle de médiation que le gouvernement entend lui confier. "La culture est un instrument extraordinaire de dialogue et la plus belle expression de l’humanité; c’est pourquoi nous voulons que Matera devienne une ville d’où rayonnent des messages positifs pour la construction de la paix", a-t-il réaffirmé. Un honneur et une mission que Matera partagera avec la ville marocaine de Tétouan et sa splendide Médina, établissant ainsi un pont entre les deux rives de la Méditerranée.
Le monde traverse actuellement une situation internationale de plus en plus dramatique, ce qui, selon le ministre, pousse l'Italie à confirmer son engagement en faveur de la paix. "Notre priorité absolue est de construire la paix: pour ce faire, il ne suffit pas de brandir des drapeaux; c’est un processus qui exige dialogue et action constante", a dit Tajani, évoquant la situation préoccupante en Méditerranée ainsi que les tensions persistantes au Moyen-Orient, en Iran et en Afrique subsaharienne. "Nous vivons une époque où la paix est de plus en plus menacée, avec un risque de guerre qui s’étend", a-t-il insisté, ajoutant que, dans ce contexte précis, "la valeur culturelle, mais aussi politique, de cette initiative ne saurait être négligée".
Cette initiative comporte également une dimension économique. "Je crois fermement au rôle que nous pouvons jouer dans la région méditerranéenne. Notre pays est une économie dans laquelle les exportations représentent 40% du PIB; nous devons donc saisir cette opportunité comme un levier de croissance", a-t-il déclaré, soulignant que l’Italie travaille sur "un projet d’infrastructure majeur, le corridor IMEC reliant l’Inde à Trieste, en passant par les pays du Golfe et l’Afrique: ce corridor commercial véhiculera, à l’instar de l’ancienne Route de la Soie, des messages de culture, de dialogue et d’échange entre les peuples et les civilisations".
Également présent à l’événement, le président de la région Basilicate, Vito Bardi, a insisté sur le rôle central de Matera dans le sud de l’Italie. "La vocation millénaire de Matera et le rôle de l’Italie dans le Sud du pays et sur la scène internationale nous offrent l’opportunité de servir de pont naturel entre les civilisations. Située au cœur de la Méditerranée, Matera puise dans l’héritage de la Grande Grèce. Nous sommes fiers de célébrer cet événement qui honore un territoire qui a tant donné et tant exprimé, et qui continuera de le faire", a déclaré Bardi, rappelant que la culture est une forme de diplomatie active, capable de renforcer les liens entre territoires, institutions et communautés. "La culture est un moteur de l’économie régionale, et nous devons tirer parti de ce lien pour dynamiser l’activité dans notre région", a-t-il affirmé.