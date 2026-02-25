Accueil facilité à Rome pour les jeunes étudiants palestiniens de Gaza

AGI - Des facilitations pour les étudiantes et les étudiants de Gaza: tel est le cœur du protocole d'entente signé hier par la rectrice de l'université Sapienza de Rome, Antonella Polimeni, le cardinal vicaire Baldo Reina du Diocèse de Rome et le président de la Communauté de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo. Ces jeunes garçons et filles pourront étudier à la Sapienza, loger dans les résidences universitaires du Diocèse de Rome et fréquenter les écoles d'italien pour étrangers de la Communauté de Sant'Egidio. C'est ce qui est indiqué dans un communiqué de l'université Sapienza de Rome.
"Depuis le début de l'escalade militaire à Gaza, la Sapienza a estimé qu'elle ne pouvait se limiter à des prises de position formelles. Face à une crise humanitaire qui frappe de manière dramatique la population civile, et en particulier les plus jeunes, une université publique – a déclaré la rectrice Antonella Polimeni – a le devoir d'agir, en mettant à disposition ses compétences, ses infrastructures et sa communauté. Ces derniers mois, nous avons choisi de prendre soin des personnes: en offrant une assistance sanitaire aux petits patients venus de Gaza via le policlinico Umberto I, en garantissant la continuité de la formation des étudiantes, étudiants et enseignants palestiniens, en activant des bourses d'études et des parcours d'accueil pour que le droit à l'éducation ne soit pas anéanti par la guerre". "L'accord que nous signons aujourd'hui (24 février) renforce cet engagement et le fait à travers un réseau fondé sur une responsabilité partagée, avec le Diocèse de Rome et la Communauté de Sant'Egidio, que je remercie pour leur collaboration et leur sensibilité. C'est une action concrète supplémentaire en faveur des jeunes de Gaza: prendre soin, pour la Sapienza, signifie cultiver l'avenir, et le faire ensemble est la seule façon de le rendre possible", a souligné la rectrice.
"L'Église de Rome est heureuse de mettre à disposition ses structures pour les jeunes Palestiniens qui cherchent à construire un avenir différent de la guerre – a déclaré le cardinal vicaire Baldo Reina – et elle est ravie de collaborer de manière aussi fructueuse avec la Sapienza et la Communauté de Sant'Egidio. Détruire est une opération très rapide, reconstruire demande de la patience. Nous avons entendu énormément de mauvaises nouvelles ces derniers mois. Aujourd'hui, enfin, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les institutions ici réunies ont choisi de se ranger du côté de ceux qui reconstruisent. Ensemble, on peut repartir". En particulier, l'université Sapienza de Rome a déjà alloué des bourses d'études à toutes les étudiantes et tous les étudiants palestiniens déclarés éligibles dans l'appel dédié à leur intention pour l'année académique 2025-2026; elle les soutiendra tout au long de leurs études avec des activités d'orientation et de tutorat académique, garantira via DiscoLazio l'accès gratuit aux cantines universitaires et fournira un soutien et des services, dont le Centre de counseling de l'université.
Le Diocèse de Rome accueillera gratuitement tous les étudiants dans ses résidences universitaires dès leur arrivée en Italie et jusqu'au 31 mars 2029, avec possibilité d'extension de 12 mois supplémentaires pour la soutenance de la thèse de licence; il s'engage en outre à les orienter vers des activités extrascolaires et à coordonner des actions de soutien pour l'inclusion sociale, notamment via l'aumônerie de la Sapienza.
La Communauté de Sant'Egidio offrira aux jeunes étudiants la possibilité de suivre un cours de langue italienne dans son siège à piazza Santa Maria in Trastevere ou dans un autre lieu jugé plus pratique pour les bénéficiaires du projet. "Avec la signature de ce protocole, une opportunité d'avenir est offerte à 18 étudiants et étudiantes palestiniens – a souligné Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio - Pour eux, nous réaliserons le même parcours que celui des couloirs humanitaires, qui allie accueil et intégration et a déjà permis d'accueillir en Italie plus de 8mille personnes venues de différents pays en guerre. Mais la signature d'aujourd'hui (24 février) est aussi un signal d'espoir et de paix, qui répond de manière concrète à un sentiment largement partagé dans la société italienne: face à la souffrance de Gaza, elle a exprimé sa solidarité envers la population palestinienne".