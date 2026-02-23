L'assassinat de Luca Attanasio, 'Ambassadeur de paix', il y a cinq ans en République démocratique du Congo

AGI - Il y a cinq ans, Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo de 2017 jusqu'à sa mort le 22 février 2021, était assassiné. Il avait 43 ans, il était marié et père de trois filles. Sa mort tragique, comme beaucoup l'ont témoigné, a représenté bien plus que la simple disparition d'un diplomate. Deux autres personnes ont été tuées avec lui: le carabinier qui l'escortait et leur chauffeur, Mustapha Milambo. Né en 1977 à Saronno, il avait débuté sa carrière diplomatique en 2003 et il avait été en poste dans différents pays, notamment en Suisse, au Maroc et au Nigeria. Diplomate accompli, il alliait une grande sensibilité à de profondes qualités humaines. Sensible aux diverses crises sociales du continent africain – son souvenir est honoré sur la page de son épouse, Zakia Seddiki Attanasio – et actif dans de nombreux programmes d'aide promus par la Communauté de Sant'Egidio, il a reçu le Prix international de la paix Nassiriya 2020 «pour son engagement en faveur de la paix entre les peuples», et il était surnommé «l'ambassadeur de la porte ouverte» pour sa capacité à allier rigueur institutionnelle et esprit de service.
Attanasio a été assassiné lors d'une attaque armée contre un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies près de Goma, dans l'est du Congo. Le carabinier Vittorio Iacovacci et le chauffeur congolais Mustapha Milambo ont également péri dans l'attaque. Les circonstances de l'attaque restent controversées, mais l'hypothèse d'une tentative d'enlèvement qui a tragiquement tourné a été évoquée. Trop de zones d'ombre planent encore sur cette embuscade. Attanasio était reconnu «pour son engagement humanitaire et son approche ouverte et dialogique, qui ont fait de lui une figure très respectée en Italie comme en Afrique».
Le président de la République, Sergio Mattarella, a rendu hommage à l'ambassadeur Attanasio dans un extrait du message adressé au maire de Limbiate, Antonio Domenico Romeo, et à sa famille. "Dans la crise dramatique qui continue de secouer la République démocratique du Congo, le souvenir de l'ambassadeur Attanasio et de sa mission demeure exemplaire. Son dévouement incarne les nobles idéaux de la République italienne, qui porte un regard tourné vers le continent africain avec un esprit de coopération et d'humanité", a-t-il écrit. "La valeur de l’engagement quotidien des serviteurs de la République italienne qui, avec courage et sens du devoir, œuvrent dans des territoires marqués par l’instabilité et le danger, trouve une nouvelle illustration dans la figure de Luca Attanasio et de ses compagnons. Les commémorations organisées par la municipalité de Limbiate constituent un hommage approprié à ceux qui sont tombés au champ d’honneur. En exprimant ma gratitude aux organisateurs et aux personnes présentes aujourd’hui, je suis certain que le sacrifice de l’ambassadeur Attanasio et de ses compagnons restera gravé dans la mémoire collective de tous", a souligné le chef de l’État. "À l’occasion du cinquième anniversaire de la disparition tragique de l’Ambassadeur Luca Attanasio et du Carabinier Scelto Vittorio Iacovacci, nous nous souvenons de leur sacrifice avec l’ensemble de la Farnesina et de notre réseau diplomatique. Tombés en République démocratique du Congo alors qu’ils accomplissaient leur devoir au service de l’Italie, leur travail a illustré les valeurs de solidarité, de dialogue et de proximité avec les communautés les plus vulnérables qui guident l’action internationale de notre pays. Leur exemple continue d’inspirer notre engagement quotidien. Nous chérirons toujours leur mémoire avec gratitude et respect". C’est ce qu’a écrit le Ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, à l’occasion de l’anniversaire de la disparition du jeune diplomate.
"Luca est une présence qui perdure à travers les valeurs qu'il nous a transmises, son respect pour autrui, sa conviction du dialogue et de la possibilité réelle de construire des ponts. Il aimait profondément son travail et les personnes qu'il rencontrait. Il était convaincu que la paix se construisait chaque jour, avec responsabilité et par des gestes simples mais courageux. La douleur ne disparaît pas, elle se transforme. Son exemple, son humanité, son sourire demeurent", a déclaré Zakia, fondatrice de l'Association humanitaire Mama Sofia. "Son exemple, son humanité, son sourire demeurent. Ce qu'il a semé demeure. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Luca. Et avec nos filles, nous continuons de vivre selon ses valeurs, car c'est la meilleure façon de sentir encore sa présence à nos côtés", a ajouté son épouse.
La mort d'Attanasio, Iacovacci et Milambo n'est pas le fruit tragique d'une tentative d'enlèvement ratée, mais bien une pièce d'un puzzle bien plus troublant. C'est la théorie défendue par Salvatore Attanasio, le père du diplomate, son avocat Corrado Curcio et le consultant international Mario Scaramella. Selon cette thèse, le massacre de Kibumba n'était pas un acte de droit commun, mais un événement à forte connotation politique: un événement unique s'inscrivant dans un réseau complexe d'intérêts nationaux et internationaux, sur un territoire ravagé par les conflits entre puissances.
L'attaque reste nimbée de mystère. Alors que le convoi se rendait dans une école pour un programme d'assistance, la version officielle évoquait un enlèvement qui a mal tourné, mais plusieurs éléments laissent penser à une attaque ciblée. Si six personnes ont été condamnées à la prison à vie à Kinshasa, la procédure à Rome a été classée sans suite faute d'enquête sur deux responsables du PAM, accusés d'homicide involontaire, qui ont invoqué l'immunité diplomatique. La famille de Luca n'a jamais cessé de rechercher la vérité. Lors d'une conférence de presse, l'avocat Curcio a souligné que, malgré les difficultés de coopération judiciaire avec les autorités locales, la famille a poursuivi sa propre enquête en étroite collaboration et en toute «"loyauté" avec le parquet de Rome.
Mario Scaramella, expert en situations africaines complexes et lié à des cabinets d'avocats londoniens, intervient dans ce contexte. Son équipe a recueilli des preuves sur le terrain, transmises aux magistrats romains afin d'explorer des pistes d'enquête inédites et de transformer les informations recueillies en preuves recevables devant un tribunal. Les investigations de la défense, fondées sur des témoignages locaux, mettent en lumière des pistes liées à des groupes armés, à la criminalité transnationale et à des intérêts économiques portant sur des ressources stratégiques. Scaramella décrit une action qui dépasse le cadre d'une simple tentative de vol. Il semble s'agir d'un contexte dans lequel des infiltrés et des provocateurs ont opéré, et où une fragmentation délibérée des responsabilités opérationnelles a servi à rendre la reconstitution des événements opaque.
L'enquête laisse supposer l'implication de puissances régionales, de milices comme le M23 et de structures impliquées dans le trafic illégal lié à la mine de Lueshe, ou encore une tentative de créer un incident pour justifier l'action du M23 en RDC. "Il est vrai que le mouvement a commencé ses activités en novembre 2021", explique Scaramella, "mais des rapports officiels font état d'activités rebelles sur le terrain dès janvier 2021, soit un mois avant l'assassinat d'Attanasio". Selon la défense, l'attaque du convoi se caractérisait par une "planification très professionnelle, une connaissance approfondie du territoire et le recours à des infiltrés". "Toutes les preuves", conclut Curcio, "ont été transmises au parquet, seule autorité habilitée à mener une enquête judiciaire. La famille Attanasio et la défense réaffirment leur pleine confiance en la justice et leur strict respect de la confidentialité de l'enquête".