La Coopération italienne visite des écoles à Jérusalem

AGI - Le projet IN.P.U.T. – INclusion, Protection et promotion des droits humains pour la protection des mineurs vulnérables, y compris les filles et garçons en situation de handicap, à Jérusalem-Est, financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et mis en œuvre par l’ONG italienne EducAid, a conduit l’équipe d’EducAid et de l’AICS dans les écoles de Nabi Samweil et Al Aqsa à Jérusalem, afin d’observer de près les avancées des activités et de rencontrer les élèves et enseignants impliqués. L’école de Nabi Samweil est la seule du village et accueille également les enfants de Hay il Khalaila, situé à environ quatre kilomètres, grâce à un service de transport scolaire. Fondée en 1964 avec une seule salle de classe et sept élèves, elle propose aujourd’hui des parcours allant de la maternelle au collège, pour un total de 88 enfants, suivant le programme palestinien avec le soutien de la Direction de l’Éducation de Jérusalem (JDoE).
La rencontre avec le directeur et la visite des locaux ont permis de découvrir les particularités de l’école: une partie du bâtiment a été construite conformément à la loi jordanienne, tandis que d’autres sections sont constituées de conteneurs, les autorités israéliennes n’accordant pas de permis pour construire des structures supplémentaires. Parmi les nouveautés les plus importantes figure la Resource Room, un espace multifonctionnel financé par le projet IN.P.U.T., géré par une assistante sociale, où se déroulent des activités psychosociales et éducatives. Lors de la visite, l’équipe a rencontré quatre éducatrices de l’Université Al Quds, qui ont lancé des sessions psychosociales pour les élèves du primaire. À travers ces sessions, les enfants ont l’opportunité d’exprimer leurs émotions, de parler de leurs rêves et de réfléchir à leur identité.
Pour les garçons, ces activités aident à surmonter la difficulté d’exprimer leurs sentiments; pour les filles, elles constituent un moment essentiel pour lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir l’estime de soi et la confiance en elles.La deuxième étape de la visite a été l’école Al Aqsa, une école privée comptant 250 élèves et 48 enseignants, répartis sur quatre sites dans la Vieille Ville, dont un emplacement particulier à l’intérieur de l’Esplanade des Mosquées. De la maternelle au lycée, les activités y sont centrées sur l’inclusion sociale et la sensibilisation aux personnes en situation de handicap.
Lors de la visite, l’équipe a observé deux sessions de sensibilisation et d’écoute, animées par deux peer counselors d’EducAid, qui ont guidé les élèves dans des activités interactives visant à déconstruire les stéréotypes sur le handicap et à promouvoir l’inclusion. Les élèves ont pu échanger directement avec eux, mieux comprendre les barrières sociales et saisir la valeur de la solidarité et du respect mutuel. Cette visite a confirmé le rôle central des écoles en tant que lieux d’inclusion, de croissance et de soutien psychosocial. Les activités observées démontrent l’impact concret du projet IN.P.U.T. dans la garantie des droits, de la protection et de la participation active des mineurs vulnérables.