L'Italie soutient la filière du café éthiopien
maeci fr

AGI - Le Forum commercial caféier éthio-italien, organisé par BonelliErede en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie à Rome, l'Association éthiopienne du café et Confindustria Assafrica & Mediterraneo, s'est tenu aujourd'hui à Milan. Cet événement a mis en valeur la filière caféière éthiopienne et encouragé sa commercialisation en Italie. Dans une interview accordée à l'agence Nova après le forum, l'ambassadeur d'Éthiopie en Italie, Demitu Hambisa Bonsa, a souligné que les exportateurs éthiopiens étaient venus avec leurs produits afin de promouvoir leur café et de développer un vaste marché en Italie.

L'Italie soutient la filière du café éthiopien
https://www.comunicaffe.it/ - Ethio-Italy Coffee Business Forum à Milan

La production de café en Éthiopie, a-t-il déclaré, est en pleine expansion: les estimations indiquent qu'elle pourrait atteindre un niveau record de plus de 11,6 millions de sacs de 60 kg sur le marché 2025/26. Dans certaines régions, comme la zone de Jimma en Oromia, l'augmentation de la productivité soutient également le tourisme lié au café. En 2024/25, les exportations de café ont contribué à hauteur d'environ 2,65 milliards de dollars américains à la balance commerciale de l'Éthiopie. "Le café", a poursuivi l'ambassadeur, "est l'un de nos principaux produits d'exportation. D'une qualité exceptionnelle, il bénéficie d'une excellente réputation et d'un vaste marché. Partout où une opportunité se présente, nous sommes prêts à exporter. Nous avons du potentiel, nous produisons un café de qualité et nos partenaires commerciaux sont prêts à l'acheminer vers tous les pays qui en ont besoin".

L'Italie soutient la filière du café éthiopien
Wikipedia - Niels Van Iperen - Production de café en Ethiopie, près de Hawassa

Ce café, a ajouté l'ambassadeur Demitu, "s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous menons actuellement, financé par le Plan Mattei". L'ambassadeur a expliqué que la réglementation européenne contre la déforestation ne pose aucun problème, pas plus que le changement climatique: "l'Éthiopie fait partie des pays engagés dans la lutte contre le changement climatique: ces six dernières années, nous avons planté environ 50 milliards d'arbres, contribuant ainsi à la régulation du climat".