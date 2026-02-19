L'Italie soutient la filière du café éthiopien

AGI - Le Forum commercial caféier éthio-italien, organisé par BonelliErede en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie à Rome, l'Association éthiopienne du café et Confindustria Assafrica & Mediterraneo, s'est tenu aujourd'hui à Milan. Cet événement a mis en valeur la filière caféière éthiopienne et encouragé sa commercialisation en Italie. Dans une interview accordée à l'agence Nova après le forum, l'ambassadeur d'Éthiopie en Italie, Demitu Hambisa Bonsa, a souligné que les exportateurs éthiopiens étaient venus avec leurs produits afin de promouvoir leur café et de développer un vaste marché en Italie.
La production de café en Éthiopie, a-t-il déclaré, est en pleine expansion: les estimations indiquent qu'elle pourrait atteindre un niveau record de plus de 11,6 millions de sacs de 60 kg sur le marché 2025/26. Dans certaines régions, comme la zone de Jimma en Oromia, l'augmentation de la productivité soutient également le tourisme lié au café. En 2024/25, les exportations de café ont contribué à hauteur d'environ 2,65 milliards de dollars américains à la balance commerciale de l'Éthiopie. "Le café", a poursuivi l'ambassadeur, "est l'un de nos principaux produits d'exportation. D'une qualité exceptionnelle, il bénéficie d'une excellente réputation et d'un vaste marché. Partout où une opportunité se présente, nous sommes prêts à exporter. Nous avons du potentiel, nous produisons un café de qualité et nos partenaires commerciaux sont prêts à l'acheminer vers tous les pays qui en ont besoin".
Ce café, a ajouté l'ambassadeur Demitu, "s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous menons actuellement, financé par le Plan Mattei". L'ambassadeur a expliqué que la réglementation européenne contre la déforestation ne pose aucun problème, pas plus que le changement climatique: "l'Éthiopie fait partie des pays engagés dans la lutte contre le changement climatique: ces six dernières années, nous avons planté environ 50 milliards d'arbres, contribuant ainsi à la régulation du climat".