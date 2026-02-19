L’Italian Trade Agency présente la Jordanie aux entreprises italiennes

AGI - Lors d'une rencontre qui s'est tenue à Rome, au siège de l’Italian Trade Agency, une présentation a été dédiée à la Jordanie, organisée par la Farnesina, et à laquelle a participé la sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Maria Tripodi. Du côté jordanien, y ont pris part la ministre de la Planification et de la Coopération internationale, Zeina Toukan, et le ministre des Investissements, Tareq Abu Ghazaleh. Cette initiative a suscité la participation de plus de 50 entreprises et associations d’entreprises italiennes ainsi que des représentants du Système Italie, y compris Cassa depositi e prestiti, Sace et Simest.
"Cette initiative constitue une nouvelle étape importante pour rapprocher davantage nos deux pays. Le gouvernement travaille avec détermination afin que les entreprises italiennes puissent concourir efficacement aux opportunités qui s’ouvrent en vue de la Conférence UE-Jordanie sur les investissements prévue le 21 avril sur les rives de la Mer Morte", a souligné mardi Tripodi, rappelant la pertinence stratégique et économique croissante de la Jordanie dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Le potentiel de coopération est élevé, notamment dans les secteurs des infrastructures, des transports et de la logistique, des énergies renouvelables, de la désalinisation, de l’industrie et des technologies avancées, compte tenu de la position stratégique de la Jordanie en tant que pôle régional entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe, au cœur du Corridor Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC).Tripodi a également affirmé que les 740 millions d’euros d’échanges commerciaux entre l’Italie et la Jordanie en 2024 confirment "une croissance constante ces dernières années", et que les 909 millions d’euros de stock d’investissements directs étrangers en 2024 confirment "une présence entrepreneuriale stable, structurée et orientée vers le long terme".
Au cours des travaux, le ministre des Investissements Abu Ghazaleh a déclaré que la Jordanie est une "porte d’accès économique vers un vaste marché d’opportunités rentables". Le pays du Moyen-Orient, situé dans une région turbulente, "a appris à voir chaque crise comme une opportunité", a expliqué le ministre. De son côté, la ministre jordanienne de la Planification Toukan a affirmé que l’Italie est un partenaire important pour la Jordanie, avec "77 ans de relations diplomatiques, mais aussi des relations commerciales et d’investissement bilatérales très solides, que nous sommes déterminés à capitaliser et à porter au niveau supérieur, en particulier en ce qui concerne le secteur privé, gouvernement-entreprises et B2B". La ministre a rappelé que, il y a trois ans, son pays a lancé une "Vision de modernisation économique, soutenue également par les efforts de modernisation administrative en cours". "L’une des choses les plus importantes capitalisées ces dernières années et que nous entendons porter au niveau supérieur est la connectivité numérique, en particulier avec l’Europe. Je pense que cela suscitera un grand intérêt parmi les entreprises italiennes, mais aussi parmi les institutions financières italiennes ou les agences de crédit à l’exportation", a déclaré Toukan. Le focus actuel de la Jordanie, a expliqué la ministre, "est de lancer un important portefeuille d’investissements, à la fois sous forme d’opportunités d’investissement direct et de partenariats public-privé". "Pour 2026, nous avons priorisé des projets pour environ 14 milliards de dollars, entre signatures d’accords ou lancement d’appels d’offres", a indiqué Toukan.
Lors de l’événement, Francesco Ferrari, délégué de Confindustria Assafrica & Mediterraneo, est également intervenu, affirmant que les entreprises italiennes "peuvent être le partenaire idéal pour atteindre les objectifs indiqués" dans le Partenariat stratégique et global UE-Jordanie, "en fournissant expérience, technologie et savoir-faire dans la transition verte, la gestion durable des ressources, la numérisation, l’innovation et l’entrepreneuriat". "Même dans les secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle et du développement entrepreneurial, nos entreprises peuvent collaborer avec les banques locales pour une coopération gagnant-gagnant", a poursuivi Ferrari. La Jordanie "est un partenaire fiable pour l’Union européenne et pour l’Italie, étant un acteur clé pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient", a-t-il souligné.