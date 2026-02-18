La Coopération italienne renforce la formation professionnelle au Ghana

AGI - Offrir une formation professionnelle et des compétences techniques pertinentes afin de renforcer l'insertion professionnelle et de lutter contre le fléau du chômage des jeunes. Tels sont les principaux objectifs du projet "Éducation durable et entrepreneuriat" (SEE), lancé au Ghana avec le soutien financier de l’Agence italienne pour la Coopération au développement (AICS) et de nombreux partenaires publics et privés, ghanéens et italiens. Lancée en octobre dernier, cette initiative couvre quatre régions (Grand Accra, Bono, Nord et Ouest du Ghana) et dispose d'un budget de 2 millions d'euros sur trois ans, jusqu’en septembre 2028. Afin de garantir la participation la plus large possible, le projet, mis en œuvre par l'Ong VIS (Volontariat international pour le développement), rassemble des entités ghanéennes et italiennes issues des secteurs public et privé, de la société civile et du monde universitaire, associées en tant que partenaires.
Parmi elles figurent notamment le Don Bosco Youth Network, réseau salésien actif dans l’Afrique occidentale; l’Université d’études pour le développement (UDS), à travers le Centre ouest-africain pour l'eau, l'irrigation et l'agriculture durable (WACWISA), spécialisé dans le développement durable; l’entreprise sociale E4Impact Foundation (E4I), issue de l’École supérieure de commerce et société (ALTIS) de l’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, ainsi que la municipalité de Rome. Les partenaires ont officiellement présenté le projet à Accra le 10 février, en présence de plusieurs représentants institutionnels, parmi lesquels figurait Serena Tramontano de la Direction générale de la coopération au développement (DGCS), en mission prolongée au Ghana, et Silvia Tizzi, de la délégation de l’Union européenne au Ghana. Carlotta Nanni est intervenue au nom de l’AICS, David Celio pour l'Ong VIS et le père Sony Joseph Pottenplackal au nom de l’Institut technique Don Bosco.
Ce projet vise à doter les jeunes et les adultes de compétences techniques et entrepreneuriales adaptées au marché du travail, tout en renforçant la qualité, l'inclusivité et l'efficacité du système d'enseignement et de formation professionnels, notamment en facilitant l'accès à un emploi décent et à l'auto-emploi. L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à atteindre l’Objectif de développement durable numéro 4 des Nations Unies, qui entend garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous. Ainsi, le projet met fortement l'accent sur l'inclusion, en particulier des jeunes femmes et des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers, qui rencontrent souvent des obstacles supplémentaires pour accéder à l'éducation et à l'emploi. Enseignants, élèves, centres de formation professionnelle, institutions publiques et acteurs du secteur privé sont activement impliqués grâce à une approche participative favorisant l’appropriation du projet et garantissant la pérennité des résultats.
Selon le Service statistique du Ghana, le taux de chômage national s’établit en moyenne à environ 12,8%, le chômage des jeunes atteignant 32,5% chez les 15-24 ans et un peu moins de 22% chez les 15-35 ans. Cette initiative vise à combler le fossé persistant entre le niveau d'instruction et les besoins du marché du travail, à remédier à l'accès limité à une formation professionnelle de qualité et à renforcer les mécanismes de transition entre l'école et le travail. L’objectif est de relever ces défis grâce à une approche intégrée et systémique, agissant simultanément sur la qualité de l’éducation, l’employabilité et l’entrepreneuriat.
Ce projet s’inscrit dans un portefeuille plus large géré par l’AICS au Ghana, axé sur la formation professionnelle et le développement des compétences. Cet engagement est conforme aux priorités définies par les autorités ghanéennes dans leurs orientations nationales de développement et bénéficiera d’un budget total de 10 millions d’euros. Dans ce cadre, la Coopération italienne soutient également le projet INSPIRE, mis en œuvre par E4Impact et déjà en cours. Cette initiative vise à créer au moins 1.620 emplois, dont 35% seront réservés aux femmes, à soutenir la croissance de 570 PME ghanéennes et à améliorer les compétences de 4.615 jeunes. À cette fin, Inspire a mis en place un réseau collaboratif de huit centres de formation professionnelle répartis dans cinq des seize régions du Ghana (Nord, Ashanti, Bono, Ouest et Grand Accra).