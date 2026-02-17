L’Italie soutient le Mozambique dans la lutte contre les catastrophes, le terrorisme et le trafic de drogue

AGI - Grâce à deux aides d’urgence, l’Italie confirme son rôle de premier plan auprès des autorités mozambicaines dans la lutte contre les crises humanitaires, le terrorisme et le trafic de drogue. Dans un premier temps, la Coopération italienne a alloué 450.000 euros au Programme alimentaire mondial (PAM) afin de renforcer la réponse humanitaire au Mozambique face aux crises provoquées par le terrorisme et les récentes inondations. Ce financement intervient alors que la province de Nampula est en proie à des violences liées au terrorisme, qui ont déplacé des milliers de personnes, et que plusieurs régions du Mozambique ont été touchées par des inondations récentes, aggravant la situation humanitaire de communautés déjà vulnérables. Ces fonds permettront de renforcer l’aide alimentaire et les autres actions de soutien immédiat aux populations touchées, garantissant ainsi une réponse rapide aux besoins les plus urgents. L’intervention vise en priorité à venir en aide aux familles et aux communautés déplacées par les catastrophes naturelles, dont beaucoup sont confrontées à une grave insécurité alimentaire.
Avec ce nouveau soutien, l’Italie réaffirme sa solidarité avec le Mozambique et les Nations Unies, soulignant l’importance d’une action coordonnée et efficace dans la gestion des crises humanitaires. Au-delà de la réponse immédiate, cette initiative vise également à renforcer la résilience des communautés les plus exposées à l'extrémisme violent et aux effets du changement climatique. Le partenariat entre l'Italie et le PAM s'inscrit dans un cadre plus large de coopération internationale visant à atténuer l'impact des crises humanitaires et à promouvoir les conditions d'un redressement durable dans les zones touchées.
Par ailleurs, l'Italie a alloué 350.000 euros au Service national d'enquêtes criminelles du Mozambique (SERNIC) pour soutenir sa lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce financement est le fruit d'une coopération entre le gouvernement italien, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le SERNIC, dans le cadre d'un partenariat visant à renforcer les capacités opérationnelles et les résultats de la lutte contre le trafic organisé de stupéfiants. Selon l'ambassadeur d'Italie au Mozambique, Gabriele Annis, ce projet vise à doter les autorités mozambicaines d'outils plus efficaces pour lutter contre le phénomène international du trafic de stupéfiants, en renforçant la coopération bilatérale et multilatérale. “Ce projet est stratégique car il permettra de rendre la lutte contre la criminalité plus efficace, coordonnée et moderne. Il s'appuiera non seulement sur le soutien financier de l'Italie, mais aussi sur le partage de sa vaste expérience en matière de lutte contre le crime organisé”, a déclaré Annis aux journalistes après sa visite des laboratoires de Sernic à Maputo.
Ce projet, d'une durée prévue d'un an, se concentre sur quatre axes principaux: le renforcement technique pour améliorer les méthodes d'analyse et d'enquête dans les affaires complexes; le renforcement de la coordination institutionnelle pour une meilleure communication et coopération au sein du système de justice pénale; la coopération internationale axée sur la formation spécialisée et le partage d'expériences avec les autorités italiennes; et une dimension numérique visant à lutter contre l'utilisation croissante des outils numériques par les réseaux criminels.
Antonio de Vivo, chef du bureau de l'ONUDC à Maputo, a indiqué que l'accent serait mis en priorité sur les aspects techniques et médico-légaux et que “grâce à la mise à disposition d'équipements technologiques de pointe et à la formation dispensée dans les laboratoires de Sernic, les techniciens mozambicains seront en mesure d'identifier plus rapidement et plus efficacement les substances illicites et les instruments criminels, tels que les armes”. Ilidio Miguel, directeur général de Sernic, a également déclaré que ce soutien est crucial car il comprend des réformes du système pénitentiaire et un échange d'expériences entre les deux parties.