Maroc-Italie: le Balletto di Milano présente 'Roméo et Juliette' à Rabat

AGI - Hier soir, au Théâtre national Mohammed V de Rabat, le Balletto di Milano a présenté l’une des œuvres les plus universelles du répertoire artistique mondial: "Roméo et Juliette" dans une interprétation chorégraphique signée par cette compagnie italienne d’excellence, acclamée pour la puissance expressive et la précision de ses créations. Un nouveau moment de dialogue culturel entre l’Italie et le Maroc, à travers la force universelle de l’art, a déclaré l’ambassade d’Italie au Royaume du Maroc, promotrice de l’événement aux côtés de l’Institut italien de culture de Rabat, en collaboration avec le Théâtre national Mohammed V et l’Association Balletto di Milano.
"La présentation de Roméo et Juliette à Rabat reflète l’engagement de l’Italie à développer une coopération culturelle fondée sur la continuité, la qualité et le partenariat avec les institutions marocaines", a déclaré l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, précisant que "grâce à des projets concrets ouverts au public, la culture devient un vecteur de compréhension mutuelle et de liens plus étroits entre nos sociétés". La présence du Balletto di Milano au Théâtre national Mohammed V "illustre cette approche, attentive au public et respectueuse des sensibilités locales. En ces jours où Milan est au centre de l’attention internationale pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, cette initiative à Rabat rappelle que l’ouverture internationale repose également sur des échanges culturels durables, ancrés dans le dialogue et la confiance", a ajouté Salzano.
Inspirée de l’inoubliable tragédie de William Shakespeare, cette production transpose sur scène, à travers le langage du corps, l’irrésistible impulsion de l’amour, la violence des rivalités et le poids inéluctable du destin. Les mots cèdent la place au mouvement; le langage devient geste; l’émotion se déploie dans l’espace, portée par un style chorégraphique d’une profonde intensité dramatique. La musique expansive et profondément lyrique de Piotr Ilitch Tchaïkovski imprègne toute la narration. Elle accompagne la scénographie de Marco Pesta, conçue comme une architecture symbolique dominée par l’or et l’argent, les couleurs des deux familles rivales. Ces tonalités sculptent la scène, créant des contrastes visuels saisissants et une atmosphère à la fois opulente et tragique, dans laquelle les corps se meuvent, se cherchent, s’affrontent et s’unissent. Les somptueux costumes, les grandes danses d’ensemble et la précision des tableaux chorégraphiques transmettent la tension collective qui traverse l’œuvre, tandis que les pas de deux – véritable cœur battant du ballet – expriment avec une rare intensité la fragilité, l’absolu et l’éblouissante intensité de l’amour de Roméo et Juliette. Chaque mouvement devient un souffle, chaque silence une suspension du temps. La chorégraphie de Federico Veratti se déploie dans un style riche et contrasté, fusionnant le virtuosisme du ballet classique avec des expressions contemporaines, offrant une interprétation sensible et profondément humaine de l’œuvre. Cette fusion de langages chorégraphiques confère à la production un dynamisme unique, révélant la maîtrise technique et l’engagement émotionnel des danseuses et danseurs du Balletto di Milano. La direction artistique de Carlo Pesta garantit l’équilibre et la cohérence de l’ensemble, tout en affirmant une identité artistique forte et reconnaissable.
"Cette production illustre brillamment la richesse de la création chorégraphique italienne", a indiqué Carmela Callea, directrice de l’Institut italien de culture de Rabat. "En présentant Roméo et Juliette au public marocain, l’Institut réaffirme son engagement pour une culture vibrante, exigeante et ouverte, capable de créer des émotions partagées et durables. Roméo et Juliette incarne la capacité de l’art à transcender les frontières et à parler à toutes les sensibilités. Accueillir le Balletto di Milano à Rabat signifie célébrer une œuvre universelle et affirmer la vitalité du dialogue culturel entre l’Italie et le Maroc, à travers le langage profondément humain de la danse", a conclu Callea.