L’Italie lance son programme de formation en administration dans quatre pays africains

AGI - Le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli, et la présidente de l’École italienne d’administration (SNA), Paola Severino, ont inauguré le projet de formation de hauts fonctionnaires en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Kenya et en Tunisie. Le programme a été officiellement lancé le 10 février au Palais royal de Caserte, siège de l’École. La cérémonie a réuni les délégations des pays africains concernés et les représentants de plusieurs institutions italiennes clés, notamment le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Département de l’administration publique de la Présidence du Conseil des ministres, ainsi que l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et la Structure de mission du Plan Mattei.
“J’ai apporté un soutien indéfectible à ce projet, conçu lors de la réunion de haut niveau du G7 sur la formation que j’ai présidée en octobre 2024, ici même à Caserte, et je remercie le ministre Tajani d’avoir cru en cette initiative”, a déclaré Cirielli, qui a remercié la professeure Severino et la SNA pour avoir “saisi saisir cette opportunité”. Grâce à leur collaboration avec la Farnesina et d’autres partenaires, les deux acteurs institutionnels ont rapidement mis en œuvre une initiative “qui transformera le Palais royal de Caserte en un pôle de formation pour l’Afrique, dans le cadre du Plan Mattei”, a-t-il ajouté. Doté d’un budget total d’environ 6,5 millions d’euros, le programme de formation débutera prochainement et portera sur des domaines stratégiques tels que la gestion de la dette publique, l’utilisation d’instruments financiers innovants, la mobilisation des ressources fiscales dans les pays participants, la promotion des investissements ainsi que la transition énergétique et numérique. Il concernera environ 1.320 fonctionnaires et dirigeants africains.