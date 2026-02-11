Rwanda: affaires et tourisme, le pays ouvre ses portes à l'Italie

AGI - "Les relations bilatérales entre le Rwanda et l'Italie sont excellentes, tant sur le plan économique que politique. Certains investisseurs italiens sont déjà présents au Rwanda, mais il existe une volonté de renforcer cette présence". C'est précisément pour cette raison que l'ambassadeur François Nkulikiyimfura, interviewé par Africa e Affari, a participé à l'événement de promotion "Visitez le Rwanda, un paradis d'opportunités", organisé à Rome vendredi 6 février par le consulat honoraire du Rwanda dans la capitale.
"Des événements comme celui-ci sont nécessaires, non seulement pour attirer les investisseurs italiens et européens, mais aussi pour les rassurer et démontrer la stabilité de notre pays, son rôle de référence politique dans la région et à l'international, et sa position de leader sur le continent en matière de facilité de faire des affaires", a souligné le plus haut diplomate rwandais en Italie. Diverses informations utiles restent encore méconnues des investisseurs italiens, comme le fait qu' "aujourd'hui au Rwanda, il est possible de créer une entreprise en moins de six heures", ou qu'il existe un guichet unique regroupant pas moins de 400 services: le Rwanda Development Board (RDB), un organisme gouvernemental dédié aux investissements.
L'ambassadeur s'est dit agréablement surpris et ravi de la présence d'un public aussi nombreux et prestigieux, composé d'entreprises, d'organisations professionnelles, d'agents de voyages, de journalistes et de représentants de la diaspora rwandaise en Italie. "Après avoir écouté les différentes présentations lors de la session B2B, nous avons constaté un vif intérêt et une forte demande d'informations, notamment concernant les filières du tannage, des TIC, des biotechnologies et du tourisme", a-t-il déclaré.
"Nous n'invitons pas seulement les investisseurs à venir au Rwanda, nous les accompagnons également une fois sur place", a renchéri Divine Nakanyange, responsable du département marketing des investissements du RDB. "Dans nos bureaux, vous pouvez obtenir toutes les autorisations, licences et informations relatives à l'établissement physique de votre entreprise — tout ce dont vous avez besoin pour faire des affaires au Rwanda. Les formalités administratives sont quasi inexistantes; notre bureau est directement relié à la présidence et, de plus, nous bénéficions d'une certaine autonomie décisionnelle", a-t-elle expliqué.
Le Rwanda, a souligné le consul honoraire Enrico Lalia Morra, est "un marché en pleine croissance, connecté à la Communauté d'Afrique de l'Est, un réseau d'affaires beaucoup plus vaste qui comprend des pays renommés comme le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Créer une entreprise au Rwanda, c'est s'ouvrir à un marché beaucoup plus vaste, tout en bénéficiant d'un environnement sûr, où la gestion des entreprises est bien plus conforme aux normes des pays nordiques". Par ailleurs, le Rwanda est également membre du COMESA, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe, et, plus largement, de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).
Représentant RwandAir, Valeria Tenghi a annoncé la signature d'un accord de coopération avec la compagnie aérienne ITA, qui permettra d'établir des liaisons entre Rome et Kigali via Paris. Cet accord constitue une avancée majeure pour faciliter les déplacements professionnels et touristiques.
Les chiffres témoignent d'un intérêt croissant : 250 millions d'euros d'investissements italiens ont déjà été enregistrés, et plus de 11.000 touristes italiens se sont rendus au Rwanda ces trois dernières années, dont 4.027 en 2025. Le tourisme rwandais poursuit sa croissance: en 2024, le secteur a contribué à hauteur de 1.900 milliards de francs rwandais (9,8% du PIB), soit une hausse de 17,7% par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Les recettes touristiques ont atteint 647 millions de dollars, le segment des gorilles de montagne enregistrant une croissance de 27%, confirmant ainsi sa position de produit phare du pays. Le secteur génère 386.000 emplois au Rwanda. En 2023, le pays a accueilli 1,4 millions de visiteurs internationaux et, selon le RDB, le potentiel de l'Italie reste important: "Nous visons un total de recettes touristiques supérieur à 700 millions de dollars, en misant sur une offre diversifiée allant de la faune sauvage aux événements internationaux".
L'Italie et le Rwanda ont déjà conclu plusieurs accords bilatéraux relatifs au renforcement des capacités, à la coopération, aux accords avec les Carabiniers et aux partenariats universitaires, grâce auxquels une centaine d'étudiants rwandais poursuivent actuellement leurs études à Rome.