Kenya-Italie: Bernini signe un protocole d'entente sur la recherche et inaugure un nouveau service de maternité à Malindi

AGI - La ministre italienne de l’Université et de la Recherche, Anna Maria Bernini, a effectué une mission au Kenya, au cours de laquelle elle a rencontré le président William Ruto, a signé un protocole d'entente pour élargir la collaboration en matière de recherche et a inauguré un nouveau service de maternité au Sub-County Hospital. Selon un communiqué, la mission de Bernini anticipe la participation du Kenya au Sommet Italie-Afrique d’Addis-Abeba, dans les prochains jours, et célèbre le début du 50ème anniversaire des relations Kenya-UE. En particulier, lors de sa visite, la ministre italienne a signé, en présence du président kenyan Ruto, un accord de collaboration dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique. Bernini a également eu un entretien avec Ruto, qui effectuera à son tour une visite officielle en Italie en avril.
Au cours de la mission, Bernini a signé à Nairobi, en présence du président Ruto lui-même, un Memorandum d’Entente avec le ministre kenyan de l’Éducation, Julius Migos Ogamba, dans le but de consolider et d’élargir la collaboration bilatérale en matière d’universités, de formation et de recherche. L’accord prévoit des actions conjointes pour la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, le développement de projets de recherche communs et le renforcement des infrastructures scientifiques, avec une attention particulière aux secteurs stratégiques tels que l’espace, l’intelligence artificielle, le calcul haute performance, le climat et les énergies renouvelables, la santé, l’agri-tech et la gestion des ressources en eau.Au cours de la mission, le Nairobi AI Forum 2026 a été lancé, une initiative organisée par le gouvernement kenyan, les ministères des Affaires étrangères et de l’Université et de la Recherche, l’ambassade d’Italie au Kenya et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Bernini s’est également rendue à Malindi pour visiter la base spatiale italienne "Luigi Broglio" et inaugurer le nouveau service de maternité du Sub-County Hospital. Cette intervention, réalisée grâce à la contribution de la Coopération italienne, permettra de renforcer l’assistance materno-infantile dans une zone caractérisée par des taux élevés de mortalité maternelle. À l’occasion de la mission, la siège de Med-Or a également été inauguré à Nairobi, première implantation à l’étranger de la fondation présidée par Marco Minniti. Ce nouveau siège constitue un hub pour les activités de la fondation sur le continent africain, renforçant le dialogue entre institutions, monde académique et secteur privé, et soutenant des initiatives de coopération dans les domaines de la recherche, de la formation et du développement durable.
À Nairobi, la ministre a par ailleurs participé à l’inauguration du Roadshow Italie-Afrique sur l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, promu par le MUR et la Fondation MedOr, en collaboration avec l’Université Strathmore et l’ambassade d’Italie. Ce Roadshow a impliqué des universités, des centres de recherche et des entreprises italiennes et kenyanes, dans le but de favoriser des partenariats dans les secteurs de la formation avancée, de la recherche appliquée et de l’innovation technologique, en cohérence avec les priorités du Plan Mattei."Cette mission – a déclaré Bernini – donne continuité au Plan Mattei, qui n’est pas une vision abstraite mais une stratégie concrète que l’Italie met en œuvre sur le terrain. Avec le Kenya, comme avec l’Afrique, nous construisons un partenariat structuré et à long terme, fondé sur la connaissance, l’innovation et la croissance commune, dans la conviction que les universités, la recherche et les compétences sont des moteurs fondamentaux d’un développement équitable et durable". Au cours de la mission, la ministre a également présidé la présentation du Cours professionnel pour techniciens spécialisés dans les énergies renouvelables, promu par la Fondation Enel en collaboration avec Res4Africa, l’Université Strathmore et le St. Kizito Vocational Institute.