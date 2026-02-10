L’Italie soutient un projet visant à renforcer le secteur de la pêche au Puntland

AGI - Un projet italien de soutien à l'économie bleue a été inauguré officiellement à Garowe, capitale de l'État semi-autonome somalien du Puntland. Financée par l'Italie via son Agence de coopération au développement (AICS) et menée en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et les autorités locales, cette initiative vise spécifiquement à développer une filière de pêche en se concentrant sur le port de Bosaso, stratégiquement situé sur le golfe d'Aden.
À Garowe, l'ambassadeur d'Italie, Pier Mario Daccò, a présenté les détails du projet en compagnie de Valeria Boninfante, directrice adjointe du bureau de l'AICS à Nairobi. Le diplomate a souligné que le projet va au-delà de la simple construction d'infrastructures et de la fourniture d'équipements, ambitionnant de bâtir un véritable modèle de transformation économique du secteur de la pêche, susceptible de faire du Puntland une référence en matière d'économie bleue pour l'ensemble du pays. La présentation de ce projet a marqué une étape importante pour l'AICS, puisqu'il s'agissait de la première mission officielle de son bureau de Nairobi hors du pays. L'Italie a ainsi démontré son engagement à soutenir le gouvernement fédéral de Somalie et les États fédérés, acteurs clés du développement et de la stabilité du pays. Ce projet, né d'une demande du gouvernement fédéral somalien, impliquera deux partenaires italiens majeurs: Federpesca apportera son expertise technique en matière de développement de la chaîne d'approvisionnement et d'appui réglementaire, tandis que le bureau de l'ONUDI en Italie facilitera les échanges entre les opérateurs somaliens et italiens, en coordonnant les missions bilatérales et l'aide à l'investissement.
Le programme de formation comprend huit modules sur les techniques modernes destinés à 240 pêcheurs et formateurs, quatre modules sur la gestion coopérative et des programmes spécifiques pour 50 femmes entrepreneures.
Dans le cadre de sa mise en œuvre en Somalie, le projet vise spécifiquement à renforcer la chaîne d'approvisionnement de la pêche à Bosaso, reconnaissant le rôle stratégique du Puntland dans l'économie bleue somalienne et son potentiel de développement côtier durable. Conformément au plan national de développement et à la stratégie somalienne pour l'économie bleue, le projet ambitionne de transformer la pêche de subsistance en un système d'activité moderne et compétitif grâce à deux actions stratégiques clés: la création d'un centre de services commun à Bosaso, détenu et géré par des coopératives locales et doté d'installations modernes de conservation et de transformation et la mise en place d'une plateforme de dialogue permanente sur l'économie bleue, positionnant le Puntland comme un pôle national de dialogue et d'innovation dans le secteur maritime.
Cette initiative mobilisera plus de 370 acteurs de la filière pêche locale, entreprises et opérateurs du secteur, dont une centaine de femmes. Le projet avait déjà été présenté en décembre dernier à Mogadiscio, en présence de l’ambassadeur Daccò Coppi et du vice-Premier ministre somalien Jibril Abdirashid Abdi, ainsi que du directeur du bureau de l'AICS à Nairobi, Fabio Minniti, du ministre somalien de la Pêche et de l'Économie bleue, Ahmed Hassan Aden, et du vice-ministre du Commerce et de l'Industrie, Mohamud Abdullahi Ahmed, démontrant ainsi l'importance accordée à cette initiative par les autorités somaliennes.