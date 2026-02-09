Med-Or ouvre un bureau au Kenya, un choix stratégique pour relier l’Afrique à l’Europe

AGI - La décision de la fondation Med-Or d'ouvrir son premier bureau à l'étranger à Nairobi est “un choix stratégique”, reconnaissant le rôle du Kenya comme pont vers l'Afrique, à l'instar de l'Italie qui aspire à l'être vers l'Europe. C'est ainsi qu'Umberto Tavolato, directeur des projets spéciaux de la fondation créée par Leonardo, a commenté l'inauguration récente du bureau de Nairobi. “Ce ne sera pas un bureau pays, mais une plateforme continentale”, a-t-il expliqué lors d'un entretien téléphonique avec l'agence Nova, soulignant que le choix du Kenya repose sur la tradition démocratique et de stabilité de ce pays d'Afrique de l'Est, mais aussi sur une perspective plus large: “Nous sommes convaincus que, dans un contexte de profond bouleversement de l'ordre mondial, il est nécessaire de renforcer notre collaboration avec les pays du Sud, à commencer par l'Afrique”, a-t-il expliqué, évoquant les axes d'action et de coopération définis dans le Plan Mattei.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le mémorandum d’entente signé le 8 février à Nairobi entre l’Italie et le Kenya sur l’économie bleue. Ce document a été signé par la ministre des Universités et de la Recherche, Anna Maria Bernini – qui a inauguré dimanche le siège de Med-Or – et Betsy Njagi, chef du département de l’économie bleue et de la pêche au ministère des Mines, de l’Économie bleue et des Affaires maritimes. Tavolato a souligné que la Fondation Med-Or collabore avec de nombreux pays africains – des projets de formation sont actuellement en cours dans onze d’entre eux – à travers des initiatives dans le secteur agricole, comme en Éthiopie, ou dans la formation des fonctionnaires, avec le programme récemment lancé en Somalie. Au Tigré, région ravagée par le conflit qui s'est terminé en 2022 mais où les tensions ethniques restent vives, Med-Or est partenaire – en collaboration avec la région des Abruzzes, le Centre international d'études agronomiques avancées pour la Méditerranée – Institut agronomique méditerranéen de Bari (CIHEAM Bari) et l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) – du projet RESeed, une initiative visant à réintégrer les anciens combattants dans des projets agricoles.
“L’action de Med-Or en Afrique constitue une contribution stratégique au renforcement de notre partenariat avec les pays africains et l’ensemble du continent”, a déclaré Bernini, soulignant que “la présence active de la fondation au Kenya, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, des Universités et de la Recherche, représente un investissement concret dans la formation, le savoir et l’innovation, leviers essentiels d’une croissance solide et durable”. L’objectif commun “est d’investir dans les compétences et le capital humain, en soutenant les processus de transformation économique et sociale fondés sur la responsabilité, l’innovation et la valorisation des territoires et des communautés locales”, a ajouté Bernini. Le président de Med-Or, Marco Minniti, s’est également dit très satisfait, affirmant qu’avec l’inauguration du bureau de Nairobi, la fondation “franchit une étape cohérente avec sa vision: travailler en Afrique, avec l’Afrique. Une présence directe sur le terrain nous permet de construire des relations plus fortes et plus égalitaires avec les gouvernements, les institutions et les acteurs locaux, renforçant ainsi un modèle de coopération axé sur le dialogue, l’expertise et le respect mutuel”.
Le choix de Nairobi reflète également le rôle central du Kenya en tant que plaque tournante stratégique pour l'ensemble du continent africain. Le pays se distingue par sa stabilité politique, son dynamisme économique et sa capacité croissante à attirer les investissements internationaux, tout en étant un pôle commercial, technologique et logistique majeur pour l'Afrique. Le siège de Med-Or à Nairobi servira notamment de centre opérationnel pour la coordination, la promotion et le suivi des projets et initiatives de la fondation visant le développement et la croissance durable des pays africains, l'échange d'expertise entre l'Italie et les partenaires locaux, ainsi que la coopération entre les secteurs public et privé.