L’Italie à la recherche de nouveaux partenariats dans le secteur minier en Afrique

AGI - Le vice-ministre de l'Entreprise et du Made in Italy, Valentino Valentini, participe aujourd’hui et demain - 9 et 10 février - au salon Mining Indaba au Cap, en Afrique du Sud. Cet événement international majeur, dédié à l'attraction des investissements dans le secteur minier africain, réuniT plus de 10.500 délégués de plus de 120 pays, 58 ministres africains et 1.450 PDG de sociétés minières. Pour l’Italie, cette mission s'inscrit dans une semaine diplomatique marquée par l'action du gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni sur trois fronts: le 4 février, le ministre des Affaires Etrangères, Antonio Tajani, a participé à la réunion ministérielle sur les minéraux critiques à Washington, convoquée par le secrétaire d'État Marco Rubio, au cours de laquelle les États-Unis, l'Union Européenne et le Japon ont annoncé un accord trilatéral qui sera signé dans les 30 jours; le même jour, l'Italie et l'Allemagne ont présenté à la Commission européenne un document stratégique commun sur les matières premières critiques et aujourd'hui, pour finir, l'Italie présente aux acteurs africains des outils opérationnels pour traduire l'alignement politique en partenariats concrets.
“Ce que nous avons construit à Washington avec le ministre Tajani grâce à l’alignement transatlantique et à la coordination européenne nous le traduisons ici, au Cap, en outils concrets pour des partenariats avec les pays africains”, a déclaré Valentini. “La présidente Meloni a une vision claire : l’Italie doit être un chef de file dans la redéfinition des chaînes d’approvisionnement mondiales. En une semaine, nous sommes passés de la diplomatie à la concrétisation opérationnelle. De Washington au Cap : voilà le rythme de l’Italie lorsqu’elle a une stratégie”, a-t-il fièrement affirmé. L’édition 2026 du salon sudafricain présente comme thème directeur “Plus forts ensemble : progresser grâce aux partenariats”, qui souligne l’importance de la coopération entre les gouvernements, l’industrie, les communautés locales et la société civile pour promouvoir un secteur minier africain plus résilient, durable et inclusif.
Au cours de sa mission, Valentini rencontrera des entreprises italiennes participant au Forum, dans le but de favoriser le dialogue avec le système de production national. Il interviendra également lors de la table ronde de haut niveau sur le thème “L’équipe Europe en Afrique du Sud”, dans le cadre du Séminaire d’investissement Afrique du Sud-UE, aux côtés des ministres belge et finlandais. Le vice-ministre prononcera le discours d'ouverture d'un événement spécial organisé par l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA), en collaboration avec le ministère de l'Entreprise et du Made in Italy (MIMIT), la Mission Piano Mattei et l'ambassade d'Italie à Pretoria, intitulé “Italie-Afrique: opportunités de partenariat dans le secteur des minéraux critiques”.
Cet événement, qui s'inscrit dans la continuité des travaux de la Conférence internationale sur les mines et les ressources (IMARC) de Sydney le 23 octobre, vise à favoriser de nouveaux partenariats public-privé et à renforcer les relations commerciales et industrielles entre les entreprises minières italiennes et africaines. Des représentants de la Cassa Depositi e Prestiti (SACE), du Service géologique italien (ISPRA), Alberto Castronovo, envoyé spécial pour les minéraux critiques, et des représentants de la Banque mondiale participeront à cet événement. “À Washington, le ministre Tajani a travaillé sur l'architecture politique mondiale. Ici, au Cap, nous transposons le Plan Mattei du niveau politique au niveau industriel : 250 millions d'euros déjà investis, 1 milliard d'euros disponibles, des technologies italiennes et une coopération géologique”, a ajouté Valentini.
En marge de la réunion, le vice-ministre s'entretiendra bilatéralement avec son homologue japonais chargé des Affaires internationales au ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Tekehiko Matsuo, et avec la vice-ministre sud-africaine du Commerce, de l'Industrie et de la Compétitivité, Lilian Amelia Abrahams. La participation de l'Italie au Forum s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique et de la stratégie du gouvernement Meloni relative aux minéraux critiques, considérés comme une priorité nationale pour le deuxième secteur manufacturier d'Europe. Dans le cadre de la stratégie européenne de constitution de stocks de matières premières critiques, l'Italie est candidate à la gestion du stockage pour l'ensemble de l'UE (la France se chargeant du financement des achats et l'Allemagne des approvisionnements), un rôle stratégique qui positionne Rome comme une infrastructure logistique essentielle à l'autonomie européenne.