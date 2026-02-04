Sénégal: L’Italie participe à la réunion préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026

AGI - Les 26 et 27 janvier, en coordination avec l’ambassade d’Italie à Dakar, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), le ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE) et l’Institut national pour la protection et la recherche environnementales (ISPRA), l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) a apporté son soutien à la délégation italienne lors de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur l’eau à Dakar. Cet événement clé s’inscrit dans le cadre des consultations préalables à la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026, qui se tiendra du 2 au 4 décembre aux Émirats arabes unis.
L’Agence a participé à six dialogues thématiques sur l’eau et le développement durable: population, planète, prospérité, coopération, processus multilatéraux et investissements. Le 27 janvier, l’équipe de l’AICS a également participé, à l’invitation de la délégation néerlandaise, à l’événement parallèle "L’eau au cœur de l’action climatique" . Cet événement a présenté les premiers résultats du programme WHCA, lancé en 2023 et récemment soutenu par une contribution de 5 millions d’euros du gouvernement italien. Cette initiative, liée au programme mondial d'alerte précoce pour tous, vise à renforcer les systèmes d'alerte précoce et la résilience des ressources en eau grâce aux données, aux prévisions et à l'implication des communautés locales.
Parmi les activités menées en parallèle, l'équipe de l'AICS a participé à un atelier organisé par la Commission européenne (DG INTPA) sur l'initiative de coopération déléguée "Progiress", consacrée à la gestion transfrontalière des ressources en eau dans les bassins du fleuve Sénégal et l'aquifère sénégalo-mauritanien. Ce programme bénéficie d'une contribution italienne de 3 millions d'euros et d'un financement supplémentaire de 5,8 millions d'euros de l'UE, au bénéfice de six pays d'Afrique de l'Ouest. À cette occasion, l'adhésion de l'Italie à l'initiative "Équipe Europe" sur les eaux transfrontalières en Afrique a également été annoncée. À l'invitation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), l'AICS a également participé à l'atelier régional de validation du projet d'accord sur l'aquifère sénégalo-mauritanien, confirmant ainsi le rôle de la coopération italienne dans la promotion d'une gestion partagée des ressources en eau. Par ces initiatives, la Coopération italienne entend renforcer son engagement en faveur d'une gestion durable de l'eau, en vue des grands événements internationaux de 2026-2027, notamment la Conférence des Nations Unies sur l'eau et le Forum mondial de l'eau de Riyad, prévus les 14 et 15 avril.
La Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 se tiendra du 2 au 4 décembre 2026 aux Émirats arabes unis. Co-organisée par le Sénégal et les Émirats Arabes Unis, cette conférence vise à accélérer la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable n°6 (ODD 6), à améliorer la gouvernance mondiale de l'eau et à placer les questions liées à l'eau au cœur de l'agenda international. Suite à la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023, la première du genre en près d'un demi-siècle, la première Stratégie des Nations Unies pour l'eau et l'assainissement a été lancée et le premier Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'eau a été nommé. La conférence de 2026 réunira des représentants des gouvernements, des agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des institutions universitaires, des peuples autochtones, du secteur privé et des institutions financières internationales.