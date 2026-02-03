L'Italie renforce ses relations avec l'Ethiopie, prête à soutenir ses projets stratégiques

AGI - L’Italie entend contribuer activement à la croissance économique de l’Éthiopie et se dit prête à accompagner le gouvernement éthiopien en investissant, avec ses entreprises, dans des projets d’infrastructures d'envergure pour le pays, tels que l’aéroport international de Bishoftu. Ce souhait a été traduit en propos par le nouvel ambassadeur d’Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi, qui, dans une interview accordée à l’agence de presse ENA, a témoigné de l’attention particulière que Rome accorde au pays de la Corne d'Afrique.
Le Plan Mattei, a souligné le diplomate, constitue "un cadre stratégique tourné vers l’avenir" pour approfondir et dynamiser la coopération bilatérale à un moment où l’Éthiopie entre dans une phase décisive de son processus de transformation économique et de développement. L’Italie et ses entreprises entendent “contribuer activement” à cette trajectoire, a réitéré le diplomate, notamment par leur implication dans des projets nationaux tels que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et le nouveau projet d’aéroport international de Bishoftu.Fabrizi a également souligné le soutien constant de l’Italie à l’Éthiopie au sein de l’Union européenne ainsi que dans les forums internationaux. "L’Italie est en mesure de valoriser son amitié et son partenariat avec l’Éthiopie en Europe, mais aussi dans d’autres enceintes multilatérales comme les Nations unies", a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d’une coordination étroite face aux enjeux régionaux et mondiaux.
L’ambassadeur a réitéré la volonté de l’Italie de demeurer un partenaire fiable et engagé, prêt à partager son savoir-faire et son amitié afin de soutenir le développement durable à long terme de l’Éthiopie. La coopération entre l’Italie et l’Éthiopie couvre plusieurs secteurs clés, notamment l’éducation, le renforcement des compétences, la recherche scientifique et les échanges culturels, considérés comme des priorités stratégiques, tout en contribuant aux efforts visant à promouvoir une région stable, prospère et pacifique. Fabrizi a par ailleurs insisté sur le rôle de plus en plus crucial de la diplomatie dans un environnement international complexe, soulignant que le dialogue et l’engagement demeurent des instruments essentiels pour préserver la paix et la stabilité. L’ambassadeur a présenté ses lettres de créance au président éthiopien Taye Atske Selassie le 16 janvier. Avant son entrée en fonction, en novembre dernier, il avait eu une rencontre de courtoisie avec le ministre des Finances, Ahmed Shide. Les échanges avaient déjà mis en lumière la volonté commune d’intensifier la coopération bilatérale, d’accroître l’engagement du secteur privé et de renforcer la collaboration en faveur des réformes économiques en cours en Éthiopie.
En cette occasion, Fabrizi avait souligné l’intention de l’Italie de mettre en œuvre un cadre de coopération bilatérale de 250 millions d’euros sur les trois prochaines années, précisant que Rome est prête à s’engager résolument dans les principaux domaines du développement. De son côté, le ministre Shide avait insisté sur l’importance de soutenir le programme de réformes du gouvernement, alors que l’Éthiopie vient d’achever la première année de son programme au titre de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international (FMI) et entre dans la deuxième, au cours de laquelle “un soutien accru des partenaires au développement sera indispensable”. L’ambassadeur Fabrizi a également fait état de l’intérêt croissant de l’Italie pour un renforcement de l’engagement du secteur privé, soulignant notamment le vif intérêt des investisseurs italiens à participer aux initiatives transformatrices d’infrastructures en Éthiopie, dont la construction du nouvel aéroport international. Il a enfin réaffirmé son engagement à œuvrer sans relâche pour stimuler les investissements italiens et contribuer à libérer le potentiel d’une économie éthiopienne en pleine croissance.La semaine dernière, l’ambassadeur a également été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, à l’occasion d’une visite d’entrée en fonction. Au chef de la diplomatie éthiopienne, Fabrizi a réaffirmé l’engagement de l’Italie à renforcer la coopération dans tous les domaines d’intérêt mutuel, notamment le dialogue politique, la mise en œuvre des projets du Plan Mattei, la croissance des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que la collaboration scientifique et culturelle. Les deux responsables ont également abordé les principales questions de l’agenda régional et international.
L'Ambassadeur Fabrizi a remis au ministre une lettre de félicitations du vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, à la suite de la désignation de l’Éthiopie comme pays hôte de la COP32 en 2027, dont le ministre Timothewos assurera la présidence. Il a également souligné la volonté de l’Italie de collaborer étroitement avec le gouvernement éthiopien afin d’assurer le succès de la COP d’Addis-Abeba et l’atteinte “d’objectifs ambitieux”. Le 13 février, Addis-Abeba accueillera la deuxième édition du Sommet Italie–Afrique, qui réunira en Éthiopie les chefs d’État et de gouvernement des pays participants. Lancé en janvier 2024 à Rome par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, ce sommet se tiendra pour la première fois sur le continent africain, en parallèle au Sommet de l’Union africaine et à la veille de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation panafricaine. Dans ce cadre, la présidente du Conseil italien sera l’invitée d’honneur de la séance plénière d’ouverture de la Conférence, prévue samedi 14 février au matin. Cette initiative marque une nouvelle étape dans l’engagement de l’Italie à promouvoir un partenariat politique et économique structuré avec les nations africaines, en renforçant la coopération dans les domaines du développement durable, des infrastructures, de l’énergie, de l’éducation et de la formation, de la santé et de l’agriculture, conformément aux axes stratégiques du Plan Mattei. Le sommet constitue également une occasion d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan et d’identifier conjointement les priorités opérationnelles pour les années à venir.