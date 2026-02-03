A la Biennale di Diriyah, dialogue entre l'art contemporain italien et saoudite

AGI - L’ambassadeur d’Italie en Arabie Saoudite, Carlo Baldocci, a inauguré l’exposition “Echoes of Movement: Dialogues between Italy and Saudi Arabia”, présentée dans le cadre prestigieux de la Biennale de Diriyah, principal événement saoudien consacré à l’art contemporain et l’un des rendez-vous culturels les plus importants du Royaume sur la scène artistique internationale. L’exposition, ouverte au public jusqu’au 12 février, se veut un espace de dialogue culturel entre l’Italie et l’Arabie Saoudite, un pont qui unit les pratiques artistiques contemporaines autour du thème du mouvement, appréhendé non seulement comme déplacement physique, mais aussi comme passage symbolique, historique et culturel. Le mouvement devient ainsi une métaphore du voyage, de l’échange et de la transformation, éléments qui ont toujours caractérisé les relations entre les peuples, les territoires et les civilisations, notamment dans les régions méditerranéennes et du Moyen-Orient.
L’exposition propose une réflexion sur le voyage comme condition partagée, évoquant les dynamiques de migration, de rencontre et de contamination qui ont profondément marqué l’histoire des cultures et continuent de façonner le présent. En ce sens, “Echoes of Movement" invite à la réflexion sur la circulation des idées, des formes et des images, soulignant comment l’art peut constituer un langage universel capable de transcender les frontières géographiques et temporelles.
L’exposition présente les œuvres de Mimmo Paladino et Davide Rivalta, deux figures majeures de l’art italien contemporain. Les onze lithographies de Mimmo Paladino proposent une réinterprétation poétique et contemporaine du traité médiéval de Frédéric II de Souabe, "De arte venandi cum avibus", chef-d’œuvre de la pensée scientifique et symbolique européenne. Née dans un contexte historique profondément marqué par le dialogue entre les cultures, l’œuvre a fait l’objet d’études approfondies par la professeure Anna Laura Trombetti de l’Université de Bologne, qui a inspiré l’exposition. Par son langage incisif et symbolique, Paladino offre une vision contemporaine du texte, reliant mémoire historique et sensibilité actuelle.
Parallèlement aux œuvres graphiques, l'exposition s'enrichit d'une statue monumentale de Davide Rivalta. Sa recherche sculpturale, caractérisée par une forte tension évocatrice et un dialogue direct avec l'espace, amplifie la sensation de passage et de présence, invitant le public à une interaction physique et conceptuelle avec l'œuvre.
L'exposition a été rendue possible grâce à une collaboration fructueuse avec Black Engineering, entreprise italienne reconnue pour son excellence dans la conception et la production de grands événements culturels et artistiques internationaux. Black Engineering bénéficie d'une vaste expérience dans la réalisation de projets prestigieux, tels que la Biennale d'art islamique de Djeddah, la Biennale de Diriyah, la construction de l'emblématique bâtiment Maraya à AlUla, ainsi que l'organisation de nombreux festivals d'art et l'avant-première du 'Salone del Mobile di Milano' à Riyad. La contribution de l'entreprise a garanti un haut niveau de qualité, de vision et d'innovation, confirmant la valeur du savoir-faire italien dans le secteur des industries culturelles.
La contribution de Particle, entreprise italienne spécialisée dans la conception et la production d'expériences numériques immersives, a également été essentielle. Particle a supervisé l'élaboration d'un parcours numérique pour l'exposition. Cette solution élargit l'accessibilité du contenu et garantit sa pérennité, renforçant ainsi la dimension novatrice du projet et son impact à long terme.
Intégrée à la Biennale de Diriyah, l'exposition "Echoes of Movement: Dialogues between Italy and Saudi Arabia” s'affirme comme un exemple significatif de coopération culturelle internationale et un modèle vertueux de collaboration public-privé. Elle met en lumière l'excellence artistique italienne et renforce le dialogue culturel italo-saoudien à travers le langage de l'art contemporain.