Au Mozambique la coopération italienne soutient les victimes des inondations

AGI - Au Mozambique, la Coopération italienne au développement est en première ligne pour soutenir la population touchée par les graves inondations qui ont affecté plus de 700.000 personnes depuis le 7 janvier. Le bureau local de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et l’Ambassade d’Italie à Maputo, en collaboration avec plusieurs agences et organisations locales, dont la Protection civile, ont contribué à sauver des milliers de vies grâce à l’intervention des sauveteurs participant aux opérations de recherche et de sauvetage. Les intempéries ont causé d’importants dégâts aux infrastructures essentielles du pays, notamment la fermeture de la route nationale n° 1, entre les provinces de Maputo et de Gaza.
Comme indiqué sur le site de l'AICS à Maputo et sur les réseaux sociaux de l’agence, à Marracuene, le débordement du fleuve Incomati a perturbé la circulation routière entre la ville de Marracuene et la station touristique de Macaneta, soutenue par le programme A-GEO, financé par la Coopération italienne. Sur les 18 sauveteurs formés dans le cadre du programme, 11 ont participé aux opérations de recherche, de sauvetage et d'assistance dans les communautés sinistrées, notamment dans les districts de Manica, Boane et Marracuene, parmi les zones les plus durement touchées par les inondations. Le matériel donné par le projet, en particulier des jet-skis, a également été utilisé pour appuyer ces opérations. Elias Novela, l'un des sauveteurs formés par A-GEO, s'est dit "fier de pouvoir aider ma communauté", ajoutant que "nous avons déjà sauvé des enfants en détresse, des personnes handicapées et des personnes âgées désespérées", Il a également souligné que la formation reçue lui avait permis d' "apprendre à réfléchir vite et à agir à temps pour sauver des vies".
La contribution de l'Italie s'est également traduite par le don de kits d'hygiène aux communautés sinistrées, la distribution de semences dans la province de Manica pour aider les agriculteurs et l'apport d'un soutien technique à l'Institut national de gestion des risques de catastrophes (INGD) dans le cadre du programme Ready2ACT. Vendredi dernier, l'ambassadeur d'Italie au Mozambique, Gabriele Annis, accompagné de représentants du secteur de la santé, s'est rendu au centre d'accueil du quartier de Magoanine afin d'offrir son soutien aux communautés hébergeant les personnes déplacées par les inondations. Dans l'une des zones les plus touchées, 135 kits d'hygiène, comprenant notamment des purificateurs d'eau, ont été distribués pour prévenir les maladies infectieuses telles que le choléra.
Dans la province de Manica, un lot de semences composé de 1.500 kg de maïs et de 600 kg de haricots a été livré pour soutenir les familles d'agriculteurs affectées par les fortes pluies et les inondations. Ce don s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables des provinces de Zambézie, de Manica et de Tete. Par ailleurs, dans le cadre du programme Ready2ACT, financé par la Coopération italienne, la Fondation CIMA apporte un soutien à distance aux techniciens de l'Institut national de gestion des risques de catastrophes (INGD) et d'autres institutions responsables du système d'alerte précoce, telles que l'INAM et la DNGRH. Ce soutien comprend la surveillance et l'analyse du phénomène grâce à des outils de prévision et de suivi développés dans le cadre du projet, notamment la nouvelle salle des opérations inaugurée l'année dernière. En parallèle, et dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, activé pour cette situation d'urgence, un expert en gestion des inondations de la Fondation CIMA devrait se rendre au Mozambique, grâce à la contribution de l'Union Européenne, afin d'appuyer la gestion des risques.
Selon Paolo Enrico Sertoli, chef du bureau de l'AICS à Maputo, "nous savons que le Mozambique est l'un des pays les plus touchés par les changements climatiques. Ces dernières années, grâce à des projets comme Ready2ACT, nous avons investi massivement dans la gestion des risques et le renforcement des systèmes d'alerte précoce, en nous appuyant sur l'expertise de la Fondation CIMA et de la Protection civile italienne. Nous reconnaissons également le rôle essentiel des sauveteurs formés par le programme A-GEO pour la protection des vies humaines et le soutien aux communautés. L'Italie et la Coopération italienne continueront de tout mettre en œuvre pour soutenir la population mozambicaine".