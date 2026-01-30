Lancement d’un programme italien de formation pour le renforcement de l’administration publique en Somalie

AGI - Un programme de formation de haut niveau en gestion de l’administration publique a été officiellement lancé le 24 janvier à Mogadiscio, marquant une étape importante dans le renforcement des capacités institutionnelles en Somalie. L’initiative, financée par la Coopération italienne, a été présentée à l’hôtel Lana Business et s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre des institutions universitaires italiennes et somaliennes de premier plan, notamment l’Université de Palerme, l’Université de Rome Tor Vergata et l’Université nationale de Somalie (UNS). La première formation a réuni 25 participants, dont deux femmes, issus des secteurs de la justice et de la santé.
Lors de son intervention, l’ambassadeur d’Italie en Somalie, Pier Mario Daccò Coppi, a souligné l’importance du programme pour soutenir les efforts de la Somalie en matière de consolidation de la paix et de bonne gouvernance. “La Somalie a accompli des progrès considérables ces dernières années. En s’appuyant sur ces acquis, ce projet vise à renforcer davantage les capacités des institutions publiques aux niveaux national et local”, a-t-il déclaré. Fabio Minniti, chef du bureau régional de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) à Nairobi, a précisé que cet événement “constitue un point de départ et sera suivi de sessions de formation complémentaires prévues en février, en Italie et en Somalie, afin de consolider les compétences acquises”. À terme, le programme sera formalisé sous la forme d’un Master exécutif en administration publique, gouvernance et gestion à l’Université nationale somalienne. Il offrira une formation spécialisée de haut niveau aux fonctionnaires et aux cadres administratifs, tant au sein de l’administration centrale de l’État que dans l’ensemble des États membres fédéraux.
Les autorités italiennes avaient annoncé le programme le 16 juillet dernier. Le ministère des Affaires étrangères italien avait alors précisé une contribution à hauteur de 1,5 millions d’euros à destination de l’intermédiaire Aics. L’initiative aura une durée triennale et sera axé dans un premier temps sur la formation de fonctionnaires somaliens dans les secteurs de la santé et de la justice. L'objectif du projet, avait précisé le gouvernement italien, est de renforcer les compétences des fonctionnaires somaliens par la création d’un Master exécutif en gestion de l’administration publique, avec deux cursus dédiés aux secteurs stratégiques de la santé et de la justice. Le programme formera 140 fonctionnaires et 10 à 15 professeurs d’université, garantissant ainsi la pérennité du programme de formation. L'initiative s'inscrit dans un cadre plus large de coopération bilatérale, qui voit actuellement l'Italie s'engager en Somalie avec des interventions dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des infrastructures stratégiques et du secteur privé, pour un montant total d'environ 70 millions d'euros.