Au Maroc, l’Italie mise sur l’agritech et l’eau pour consolider un partenariat économique durable

AGI - À Casablanca, capitale économique du Royaume, l’Italie et le Maroc ont réaffirmé la solidité d’un partenariat économique fondé sur la complémentarité des systèmes productifs et sur une vision à long terme. C’est dans ce contexte qu’a eu lieu l’initiative “Italy meets Morocco”, une rencontre dédiée au rapprochement entre entreprises italiennes et marocaines, avec un accent particulier sur deux secteurs jugés stratégiques pour le développement durable : l’agritech et la gestion des ressources hydriques.
S’exprimant à l’ouverture de l’événement, l’ambassadeur d’Italie à Rabat, Pasquale Salzano, a insisté sur la dimension concrète de l’initiative. Il a évoqué “un travail réel, fait de relations directes, d’outils opérationnels et de dialogue entre systèmes productifs qui se connaissent de mieux en mieux et qui ont beaucoup à construire ensemble”. Pour le diplomate, ce type de rencontres illustre l’approche italienne de la coopération économique internationale, de plus en plus orientée vers des partenariats stables, ancrés dans les besoins réels des entreprises.
Le choix de Casablanca n'est pas un hasard. La métropole marocaine s’impose comme un hub régional du dialogue euro-méditerranéen, à la croisée des flux commerciaux entre l’Europe, l’Afrique et l’Atlantique. Elle constitue également une plateforme privilégiée pour les entreprises italiennes souhaitant s’insérer dans des chaînes de valeur régionales, notamment dans les secteurs agricoles à haute valeur ajoutée et dans les technologies liées à l’eau, un enjeu crucial dans un pays confronté au stress hydrique.
L’événement a également mis en lumière les outils mis à disposition du “Système Italie” pour accompagner l’internationalisation des entreprises. Parmi eux figure la plateforme numérique Cdp Business Matching, conçue pour faciliter les rencontres entre entreprises italiennes et partenaires étrangers. “L’idée était de doter l’Italie d’un instrument capable de mettre en relation entreprises, territoires et réseau diplomatique de manière structurée et continue”, a rappelé Salzano, soulignant la valeur stratégique de ce type d’outils dans un contexte de compétition internationale accrue.
Au-delà des mécanismes techniques, le message politique est clair: le Maroc demeure pour l’Italie “un partenaire solide, pragmatique et orienté vers le développement”. Cette relation repose sur une continuité institutionnelle et sur une confiance réciproque, éléments essentiels pour attirer les investissements et favoriser les coopérations industrielles à moyen et long terme. “C’est ainsi que la coopération économique prend forme par la concrétisation et par des connexions réelles”, a résumé l’ambassadeur.
La rencontre a réuni entreprises, opérateurs économiques et experts des deux pays, avec des interventions d’entreprises italiennes déjà implantées au Maroc, des témoignages croisés et des présentations consacrées aux instruments financiers disponibles pour soutenir les projets d’internationalisation. Les participants ont également pu engager des échanges bilatéraux via la plateforme numérique, prolongeant le dialogue au-delà de l’événement physique.
Sur le plan macroéconomique, le Maroc confirme sa place de partenaire commercial de premier plan pour l’Italie dans l’espace euro-méditerranéen. En 2025, les échanges bilatéraux ont dépassé les cinq milliards d’euros, un niveau record qui reflète une relation en constante expansion. Cette dynamique est portée par la diversification des échanges, l’attractivité du marché marocain et un intérêt commun pour les secteurs stratégiques, des infrastructures aux énergies renouvelables, de l’automobile à l’agritech. Dans un contexte de transitions climatique et technologique, l’axe Rome-Rabat semble ainsi s’orienter vers une coopération toujours plus opérationnelle, où l’innovation, la durabilité et l’ancrage territorial constituent les piliers d’un partenariat appelé à se renforcer.