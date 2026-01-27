Des enfants somaliens ont été soignés à l’hôpital Niguarda de Milan

AGI - L’ambassadeur d’Italie en Somalie, Pier Mario Daccò Coppi, a assisté à la cérémonie organisée par la Fondation Hormuud Salaam, émanation de la principale compagnie de téléphone somalienne, afin de remercier les médecins italiens de l’hôpital Niguarda de Milan qui, ces derniers mois, ont pratiqué des interventions chirurgicales hautement spécialisées sur 24 enfants somaliens souffrant de graves malformations cardiaques congénitales. Le vice-Premier ministre Jibriil Haji Abdirashid Abdi, les vice-ministres et ministres d’État chargés de la Santé, des Travaux publics et des Affaires religieuses, ainsi que plusieurs parlementaires étaient également présents à la cérémonie. Le professeur Stefano Maria Marianeschi et le docteur Stefano Mazzoleni y ont participé, pour représenter l’hôpital Niguarda.
Le président de la Fondation Hormuud Abdullahi Nur Osman, qui a généreusement contribué à cette initiative, a retracé les étapes du programme ayant permis les transferts en Italie, les interventions chirurgicales et le retour en Somalie des patients et de leurs accompagnateurs. Il a chaleureusement remercié Edna Moallin Abdirahmaan, citoyenne italo-somalienne, créatrice et infatigable promotrice du projet, ainsi que le Dr Idil Ahmed. Dans un discours empreint d'émotion, le vice-Premier ministre somalien, Abdirashid Abdi, a exprimé sa sincère gratitude au professeur Marianeschi, à ses collaborateurs et aux autorités italiennes, soulignant la grande valeur humanitaire du programme, qui a sauvé et amélioré la vie de nombreux enfants.
L'ambassadeur d'Italie, Daccò Coppi, a quant à lui rappelé plusieurs passages importants des lettres remises à cette occasion par le gouverneur de la région Lombardie, Attilio Fontana, et le conseiller Guido Bertolaso, et a insisté sur la manière dont le projet avait permis de tisser un précieux réseau de collaboration entre les institutions nationales et régionales, le système de santé lombard et la société civile. Cette réussite, a-t-il déclaré, a été rendue possible avant tout par l'engagement exceptionnel des médecins, qui constitue non seulement une réponse concrète aux besoins de santé des enfants et un exemple tangible de solidarité et de responsabilité collective, mais aussi une démonstration de la manière dont des projets concrets et bien structurés peuvent véritablement transformer en profondeur la vie des personnes concernées.
L'ambassadeur a conclu en rappelant qu'un an plus tôt, le 25 janvier 2025, grâce à l'équipe médicale du professeur Marianeschi, une étape historique et significative avait été franchie avec la réalisation des premières opérations à cœur ouvert sur des enfants à Mogadiscio. Le projet "Battito di Speranza" se poursuivra en 2026, et la mission des médecins de l'hôpital Niguarda a également permis d'identifier un nouveau groupe d'enfants mineurs nécessitant des soins vitaux.