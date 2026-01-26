Le président Mattarella en visite à Abu Dhabi et Dubaï

AGI - Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, se rendra aux Émirats Arabes Unis du 27 au 29 janvier pour une visite d’État. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le rapprochement entre l’Italie et ce pays du Golfe, consolidé sous le gouvernement Meloni, après le refroidissement des relations causé par la guerre au Yémen en 2021. Au cours des quatre dernières années, on compte environ 30 visites de ministres italiens aux Émirats et trois de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Significative également fut la visite d’État à Rome, en février 2025, du président émirati, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, coïncidant avec le Forum entrepreneurial Italie-Émirats. À cette occasion, le pays du Golfe avait annoncé un engagement de 40 milliards de dollars pour investir en Italie dans des secteurs stratégiques, et plus de 40 nouveaux accords avaient été signés au total, confirmant l’engagement des deux pays à renforcer leur coopération stratégique dans des domaines prioritaires tels que l’économie et les investissements, la défense, l’énergie, l’espace et la promotion du patrimoine culturel.
Ce voyage, qui débute demain, sera le deuxième déplacement du chef de l’État à Abu Dhabi, après une visite éclair en 2022 dans cette ville émiratie pour présenter les condoléances de l’Italie suite au décès de Khalifa bin Zayed Al Nahyan, l’ancien président du pays. Mattarella se rendra d’abord à Abu Dhabi, où il sera reçu par son homologue émirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan, puis à Dubaï, où sont prévus des rencontres avec le premier ministre Mohammed bin Rashid Al Maktoum et avec des représentants du monde des affaires italien. Selon le programme de la visite d’État, le président Mattarella arrivera à l’aéroport international Zayed d’Abu Dhabi le 27 janvier au soir et sera accueilli par l’ambassadeur d’Italie aux Émirats, Lorenzo Fanara. Le 28 janvier, après une visite à la grande mosquée Sheikh Zayed, Mattarella sera reçu avec une cérémonie officielle et aura un entretien au Palais présidentiel avec le président émirati Bin Zayed. Le chef de l’État italien se rendra ensuite au Musée national Zayed, au musée Louvre Abu Dhabi et à la Maison de la famille abrahamique, qui abrite l’église Saint-François-d’Assise, la synagogue Moses ben Maïmon et la mosquée Ahmed el-Tayeb.
La Maison de la famille abrahamique, symbole de la coexistence pacifique entre les trois religions monothéistes, est née du "Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune", signé par le pape François et le grand imam d’Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, en 2019 à Abu Dhabi. Le président Mattarella ira ensuite à la résidence de l’ambassadeur Fanara, puis aura une rencontre avec des représentants italiens du monde académique et scientifique. De plus en plus de chercheurs italiens choisissent en effet les Émirats, attirés par les opportunités de croissance et les grands projets de coopération dans des secteurs avancés, comme l’espace et la recherche technologique. En fin d’après-midi, le chef de l’État partira pour Dubaï, où il arrivera à l’aéroport international, accueilli par le consul général italien, Edoardo Napoli. Le matin du 29 janvier est prévue une rencontre du président avec des représentants du monde des affaires italien. La présence italienne aux Émirats est large et diversifiée, avec de grands groupes industriels et de nombreuses petites et moyennes entreprises. En concomitance avec la visite de Mattarella, 31ème édition de la foire Gulfood 2026 du secteur agroalimentaire se tient à Dubaï, offrant de nouvelles opportunités de contacts économiques pour les entreprises italiennes présentes sur place. Ensuite, Mattarella sera reçu au palais Za’abeel par le cheikh de Dubaï, vice-président et premier ministre des Émirats, Bin Rashid. Les deux leaders auront un entretien avant le départ du président avec un vol spécial à destination de Rome.
La composante économique est centrale dans les relations bilatérales entre l’Italie et les Émirats, qui représentent un marché riche et dynamique, offrant de grandes opportunités aux entreprises italiennes. Les échanges commerciaux ont doublé depuis 2021 et devraient atteindre 9 milliards d’euros en 2025. Les exportations italiennes sont particulièrement significatives et concernent de nombreux secteurs, dont les biens de consommation, mécanique, industrie et partenariats industriels dans divers domaines. Outre la dimension économique, la composante politique revêt également une certaine importance. Les Émirats ont intensifié leur projection extérieure, notamment dans la région moyen-orientale et africaine, dans le but de protéger leur sécurité nationale. Le pays a par ailleurs joué un rôle humanitaire important pour la Bande de Gaza, tout en maintenant des relations étroites avec Israël, scellées par les accords d’Abraham, grâce auxquels les deux pays ont normalisé leurs relations diplomatiques en 2020 sous la médiation des États-Unis du premier mandat du président Donald Trump.